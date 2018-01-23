Белорусским мужчинам нравится торговаться больше, чем женщинам 23.01.2018, 14:42

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Эксперты провели анализ потребительских привычек белорусов.

51% белорусов признались, что любит торговаться. Причём белорусским мужчинам нравится торговаться больше, чем женщинам (70% против 43% соответственно).

Об этом свидетельствует анализ потребительских привычек, проведенный на основе опроса среди 3100 человек со всего мира (включая Северную Америку, Европу и Африку) с целью разузнать, что влияет на успешность ценового торга. Автор исследования Picodi.com предоставил его результаты Thinktanks.by.

Как торгуются белорусы

В среднем белорусам удаётся скинуть 15% от первоначальной стоимости товара или услуги; это один из самых низких показателей по миру. Получение более низких скидок задекларировали только португальцы — 12%. Для сравнения, среднестатистический немец или американец «скидывают» 17%, поляк — 15%, а россиянин — 23%.

Чаще всего белорусы пробуют сбить цену на аренду жилья (37% опрошенных), такси (30%), а также на услуги, связанные с ремонтом квартиры (24%).

При этом, большинство белорусов (39%) считают, что для умения торговаться гендерная принадлежность человека не имеет значения. 34% считает, что торговаться легче женщинам, а 27% - мужчинам.

Согласно данным опроса, чаще всего белорусы торгуются из-за съема квартиры (37%), такси (30%) и ремонта квартиры (24%), хотя, судя по всему, это не значит, что белорусы чаще снимают квартиры, чем ездят на такси.

Где и кто больше любит торговаться?

В целом, согласно исследованию, мужчины любят торговаться больше, нежели представительницы прекрасного пола. 45% мужчин и 37% женщин оценивают торг как позитивное явление. Однако любить — не значит уметь. Как оказалось, женщины в среднем получают более высокие скидки, нежели мужчины: 18% против 17% соответственно.

Успех торга также имеет географические особенности. Наше исследование показывает, что больше всего торговаться любят в Колумбии и Чили, тогда как наилучших результатов достигают жители Объединённых Арабских Эмиратов, Чили и Греции. В азиатских странах искусство торговаться основывается прежде всего на умении правильно выстраивать отношения между продавцом и покупателем. В этих культурах хорошие взаимоотношения предшествует ведению бизнеса, а процесс переговоров о цене не считается чем-то зазорным, наоборот, это отличная возможность пообщаться и познакомиться ближе.

Эксперты обнаружили, что жители Австралии, Канады, Великобритании и США предпочитают более прямолинейный стиль переговоров, нередко с вплетением шуток, из-за чего процесс торга может обернуться фиаско или привести к конфронтации. Более двух третьих американцев призналось, что ничего приятного в процессе ценового торга нет, хотя те, кто пытался, смогли «сбить» в среднем 17%.

Влияние пола и привлекательности

В большинстве стран считается, что женщинам легче торговаться, чем мужчинам. Тем не менее, респонденты из Испании, Аргентины, Чили и Великобритании, признали, что успех торга не зависит от пола. И только в Чехии, Малайзии, Пакистане, Португалии и США участники опроса считали, что мужчинам торговаться легче, чем женщинам.

4% женщин и 6% мужчин сказали, что привлекательность редко или вовсе не влияет на их умение торговаться. Каждая четвёртая женщина и каждый пятый мужчина посчитали, что внешний вид может иметь влияние на способность вести торг. 20% женщин указало, что внешность часто или всегда влияет на переговоры. Мужчины же были более склонны видеть зависимость успешности торга от внешнего вида.

Согласно нашему исследованию, в некоторых странах внешняя привлекательность считается ключевым фактором при ценовом торге. Респонденты из Канады и США признали, что красота сильнее всего влияла на их умение торговаться. Жители Филиппин и Индии реже признавали значение внешнего вида. Значит ли это, что в культурах Востока и Запада различные приоритеты? Некоторые исследователи считают, что восточные страны (включая Китай, Малайзию и Индонезию) ценят деньги больше, чем западные. В странах, где внешний вид считается ценным преимуществом в процессе торга, любовь имела высший приоритет по сравнению с деньгами.

Жители Филиппин и Индии также признавали, что у женщин переговоры идут лучше. Исследование показало, что азиатки чувствуют себя намного увереннее в денежных вопросах, нежели мужчины, поскольку они учатся управлять финансами в более раннем возрасте по сравнению с женщинами из других культур. Некоторые эксперты считают, что к женщинам из Азии чаще относятся как к равному партнёру по бизнесу, свидетельством чего может быть богатая история женщин-политиков.

Согласно исследованию, в некоторых странах внешняя привлекательность считается ключевым фактором при ценовом торге. Респонденты из Канады и США признали, что красота сильнее всего влияла на их умение торговаться. Жители Филиппин и Индии реже признавали значение внешнего вида. Значит ли это, что в культурах Востока и Запада различные приоритеты? Некоторые исследователи считают, что восточные страны (включая Китай, Малайзию и Индонезию) ценят деньги больше, чем западные. В странах, где внешний вид считается ценным преимуществом в процессе торга, любовь имела высший приоритет по сравнению с деньгами.

Жители Филиппин и Индии также признавали, что у женщин переговоры идут лучше. Исследование показало, что азиатки чувствуют себя намного увереннее в денежных вопросах, нежели мужчины, поскольку они учатся управлять финансами в более раннем возрасте по сравнению с женщинами из других культур. Некоторые эксперты считают, что к женщинам из Азии чаще относятся как к равному партнёру по бизнесу, свидетельством чего может быть богатая история женщин-политиков.

Исследователи составили топ-10 стран где считается, что внешность имеет ключевое значение при торге. В первую тройку государств вошли Канада, США и Россия. Украина заняла в рейтинге 5-е место. Беларусь в топ-10 не вошла.

В опросе приняло участие более 3100 респондентов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной, Центральной и Северной Америки, Европы и Океании, в общей сложности из 44 стран мира. Исследование направлено на раскрытие гендерных и культурных особенностей ценового торга в различных странах мира.