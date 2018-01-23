Минские улицы становятся солончаками 9 23.01.2018, 14:59

5,123

Фото: newgrodno.by

Каждую зиму коммунальники повторяют один и тот же «эксперимент» над белорусами.

Об этом изданию belmarket.by рассказал общественный активист, участник кампании «Городской лесничий» Игорь Корзун:

- От обильного посыпания дорог солью следует отказаться, так как обочины превращаются в настоящие солончаки. Высаженные вдоль городских улиц деревья плохо приживаются и часто гибнут, как следствие, ухудшается и без того неважная экологическая ситуация.

Горожан лишают чистого воздуха не промышленные предприятия, а выбросы автомобилей. Такова реальность современного мира, и Беларусь не исключение. В Минске на машины приходится не менее 87 % выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, в стране в целом — 70 %.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, Беларусь находится на малопочетном третьем месте в мире по смертности из-за загрязнения воздуха. Результат шокирующий, хотя и спорный.

Подобная статистика — бич больших городов, в которых забыли об экологии или же не хотят знать о том, что каждая седьмая смерть на планете связана с загрязненным воздухом, и брать в расчет то, что нас спасают деревья. Добавлю, две трети случаев смертей связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ишемической болезнью сердца и инсультом. Дело в том, что серьезной проблемой городов стала оседающая в легких мелкодисперсная пыль.

Откуда она берется? В основном не из заводских труб, которые обычно изображают на фото к статьям о загрязненном воздухе. Появляется она в результате истирания дорожного полотна, износа шин, выхлопов автомобилей и соле-песчаной смеси, которой щедро посыпают наши дороги. Сгорая, бензин оставляет след из вредных веществ, оседающих на асфальт. Зимой его посыпают не мелким гравием, как во многих северных странах Европы, а песком с солью, который перетирается в еще более мелкую труху и поднимается в воздух вместе с выхлопными газами.

Главные защитники от смертельной пыли — деревья и кустарники. Однако если в ближайшее время ситуация не изменится, кустарников и деревьев, посаженных вдоль наиболее загруженных транспортом улиц столицы Беларуси и многих других городов, может не остаться вовсе.

Причина кроется в использовании соли. Вместе со снегом отходы основного производства «Беларуськалия» оказываются на обочинах, стекают в почву и засаливают ее на глубину до полутора метров. Мониторинги показали, что на расстоянии до 10 м от проезжей части слой почвы глубиной 1 м заражен вредными веществами, концентрация которых в 20—40 раз превышает допустимую! Это просто солончаки.

В итоге любые попытки высаживать молодые деревья вдоль проспектов и других оживленных магистралей все чаще терпят неудачу. Корневая система взрослых деревьев уходит на глубину более полутора метров, поэтому они могут получать воду из чистых глубоких слоев. Молодые же лишены влаги, так как она быстро поглощается солью в верхних слоях почвы. Деревья засыхают из-за недостатка воды и отмирания корневой системы.

В один момент отказаться от соли невозможно, хотя это было бы спасением не только для деревьев, но и для жителей столицы. В данном случае ключевой субъект — дорожники, которые «оглядываются» на ГАИ. Кроме того, на дорожников воздействуют страховые компании, которые неохотно берут на себя страховые выплаты после ДТП, случившихся зимой. В итоге дорожные службы перестраховываются и насыпают больше соли.

Можно засаживать проспект Независимости не липами, которые плохо переносят соль, а другими, более устойчивыми к этому веществу деревьями и кустарниками. Так было в 60—70-е годы. Каждое дерево росло в лунке, засаженной декоративными кустарниками.

Проблема заключается в несогласованности между городским Комитетом по архитектуре и строительству, дорожниками и Министерством культуры. Они никак не могут договориться между собой, как поступать в данной ситуации. Минкульт следит за внешним видом проспекта и настаивает на том, чтобы, согласно действующему проекту, магистраль озеленялась липами. Есть смысл пересмотреть концепцию проекта озеленения проспекта, и тут должны подключиться архитекторы.

Кроме того, с учетом жуткой засоленности почвы следовало бы пересмотреть размещение деревьев вдоль проспекта. Их необходимо высаживать не в 1—2 м от проезжей части, а дальше.

Впрочем, и такая мера не станет спасением, если продолжатся посадки хиленьких пяти-семилетних «прутиков». Выходом из ситуации может стать посадка деревьев-крупномеров — пяти-семиметровых стволов со сформировавшимися кроной и корневой системой. Такие деревья есть в питомнике «Бровки Минскзеленстроя». Вот только городская администрация не выделяет денег на закупку растений подобного размера, а архитекторы и чиновники Минкульта не настаивают на том, чтобы проспект озеленялся деревьями с определенными параметрами. Специальная техника — машины, выкапывающие деревья с комом земли и затем сажающие их в нужное место, — в Минске есть.

Когда-то столица Беларуси считалась зеленым городом, однако в последние 25 лет благодаря усилиям ураганов и «озеленителей» исчезли тысячи деревьев в парках, скверах, жилых кварталах. Важно объединить усилия, достучаться не только до чиновников, городских архитекторов, подрядчиков в лице строительных ведомств и эксплуатационных служб, чтобы те бережнее относились к зеленому богатству, но и до горожан: они должны активно защищать деревья и газоны.

Пока, увы, при строительстве жилых домов и коммерческих объектов 30—40-летние красавцы безжалостно вырубаются, а вместо них высаживаются убогие деревца, причем не там, где уничтожили их предшественников, а там, где есть место, — обычно у кольцевой дороги.