Как наши предки выиграли битву на Уле 5 23.01.2018, 14:50

3,074

26 января 1564 года состоялась битва, которая охладила пыл Ивана Грозного.

Неформальное белорусское объединение белорусских военных историков, любителей истории и военно-исторической реконструкции устроит 25 января открытую встречу, посвященную решительной победе армии Великого княжества Литовского над московским войском в 1564 году, сообщает «Белсат».

Ливонская предыстория

Московский царь Иван Грозный в 1558 году начал войну в Прибалтике – против Ливонского ордена и четырех княжеств-епископств. Большое московское войско, которое имело мощную артиллерию, довольно быстро овладело десятками укрепленных городов, которые были построены еще крестоносцами.

За три года войны выяснилось, что ливонцы почти не имеют сил для сопротивления, и в 1561 году в Вильнюсе была заключена Виленская уния между нашим великим князем Сигизмундом II и Готхардом Кетлером, ландмайстером Тевтонского ордена в Ливонии.

Московиты расстреливают пленных женщин в Ливонии. Сообщение 1561 года.

Автор: Georg Bresslein

В результате унии Великое княжество Литовское присоединило часть земель Ливонии к себе, а Кетлер становился герцогом Курляндским и Земгальским – вассалом Великого княжества Литовского. Началась война Москвы и Великого княжества.

Полоцкая трагедия

В 1563 году огромное московское войско выступило на Полоцк, старые укрепления которого также не могли противостоять современной артиллерии. Сбор полевой армии ВКЛ, которая могла бы снять осаду, опаздывал – силы, которые были в наличии под командованием Николая Радзивилла были раз в 20 меньше 30-тысячной московской армии.

Тяжелые ядра пробивали стены Полоцкого замка насквозь, защищаться почти не было возможности – и Полоцк сдался.

По одной из версий, известная с XVII века знаменитая Торопецкая икона Божией Матери – это трофей, захваченный Иваном Грозным в Полоцке.

Хотя капитуляция происходила на условиях сохранения жизни и имущества тех, кто был в осаде, войска Ивана Грозного сразу начали репрессии против католиков, а всех евреев, которые отказались принять православие, утопили в Западной Двине.

Другую часть горожан – по сообщениям европейских источников, это были десятки тысяч – забрали в плен. Существуют данные, что потом пленных продавали в рабство, в том числе в мусульманские страны.

Стыд и позор за Полоцк

26 января 1564 года состоялась битва, в ходе которой первоначальный наступательный пыл Московии был сбит.

Иван Грозный назначил главным воеводой Петра Шуйского, которого и отправил для развития успеха из Полоцка в направлении Орши.

Гетман Николай Радзивилл Рыжий

«В это время я с моим войском стоял в Лукомле… на расстоянии в семи милях от Улы, и хотя по сравнению с неприятелем был слаб, но стыд и позор, которые для меня и всей нашей нации и нашего имени стали результатом изъятия у нас города и простора Полоцкого, подтолкнули меня выйти против неприятеля и около самой Улы встретиться с ним лицом к лицу», – писал в письме Николай Радзивилл Рыжий.

Загадочная победа?

Результат встречи Радзивилла и Шуйского нам известен – основные силы московской армии были разбиты. Погиб и сам Шуйский, которого по одной из версией во время отступления убили местные крестьяне. Наступление московитов в 1564 году было сорвано.

Московские историки иногда пишут, что стратегических последствий победа нашей армии не имела. Однако после этой битвы в войне начался период шаткого равновесия – больших успехов московиты уже не имели, хотя и проводили отдельные наступательные операции.

Долгая война закончится возвращением всех захваченных Иваном Грозным наших земель и крахом московской агрессии, экономически-политическим коллапсом всего Московского царства.

Однако, насчет того, как произошла сама битва – об этом существуют радикально отличающиеся версии. Говорят и то, что победа была результатом решительной неожиданной атаки литовского гетмана, и того, что битва была тяжелой и продолжительной. Одни пишут, что Шуйский шел без разведки и дозоров, что армия не одела доспехи, и одновременно другие сообщают, что московское войско было предупреждено и готово к бою.