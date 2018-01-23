Российские пенсии потратят на саудовскую нефть 6 23.01.2018, 15:01

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Пенсионные фонды России будут втянуты в покупку нефтяных облигаций.

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерно такой же исходит и от наших китайских партнеров», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил,

Глава РФПИ также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

Дмитриев также напомнил, что Москва и Эр-Рияд уже наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, без соглашения король Саудовской Аравии не решился бы на визит в Москву, а итоги его поездки не были бы столь успешными.