Ученые: Среди кошек есть «левши» и «правши» 1 23.01.2018, 15:10

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Около 70% кошек чаще выполняют действия «ведущей" лапой».

Ученые заявили о том, что 70% кошек чаще выполняют действия "ведущей" лапой, левой или правой. При этом, чаще всего предпочтения зависят от пола животного: самцы зачастую оказываются "левшами", пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на журнал Animal Behaviour.

В ходе исследования ученые провели серию экспериментов с участием 44 кошек в возрасте от одного года до 17 лет, 20 из них были самками. Хозяевам кошек поручили наблюдать за питомцами в течение трех месяцев. Люди фиксировали три типа спонтанного поведения животных: записывали, на каком боку кошка обычно лежит, с какой лапы начинает спускаться по лестнице, а с какой предпочитает забираться на невысокие поверхности (например, в лоток с гигиеническим наполнителем). Хозяева записали не менее 50 примеров каждого типа поведения.

Кроме того, кошки прошли тестирование, доставая еду из трехъярусного контейнера с отверстиями, в которые проходила только одна лапа. Животные проходили тесты дома, для того, чтобы незнакомая обстановка не повлияла на их поведение. Каждая кошка выполнила по 15 попыток каждый день.

"Ведущую" лапу обнаружили у большинства кошек. 73% животных предпочитали пользоваться определенной лапой, доставая корм. 70% спускались вниз с "ведущей" лапы, 66% — поднимались на небольшую высоту. При этом лежать на определенном боку предпочитали лишь 25% кошек. Ученые обнаружили, что самки чаще оказывались "правшами", а самцы — "левшами". Такое же различие ранее наблюдали у собак и лошадей. Авторы исследования о собаках пришли к выводу, что на предпочтения могут влиять половые гормоны — данные удалось собрать только для стерилизованных животных. Однако в случае кошек такой связи не нашли: все животные, принимавшие участие в исследовании, были стерилизованы, но "ведущую" лапу обнаружили у большинства.

"Животные-"левши", которые чаще используют правое полушарие при обработке информации, как правило, демонстрируют более заметную реакцию на источники страха и более частые вспышки агрессии. Им сложнее справляться со стрессовыми ситуациями, чем животным-"правшам", чаще полагающимся на левое полушарие", - заявила одна из авторов исследования Дебора Уэллс.