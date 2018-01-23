Новая оборонная стратегия США: про Россию жестче, чем про Китай 2 23.01.2018, 15:27

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Американские эксперты оценили силу ответа Кремлю.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на прошлой неделе представил новую оборонную стратегию Соединенных Штатов, которая развивает идеи, представленные в декабре 2017 года в Стратегии национальной безопасности США, в части, касающейся военного ведомства.

Как и в стратегии национальной безопасности, в оборонной стратегии говорится о том, что Россия и Китай являются государствами, стремящимся нарушить существующий мировой порядок, сообщает «Голос Америки».

«Становится все более очевидным, что Китай и Россия хотят сформировать мир в соответствии с их авторитарной моделью, желая иметь право вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран» – говорится в документе.

Также отмечается, что Россия стремится управлять решениями своих соседей в этих сферах, и это опасно: «Использование появляющихся технологий в Грузии, Крыму и Восточной Украине для дискредитации и подрыва демократических процессов выявляется достаточной причиной для обеспокоенности, а в совокупности с ее (России — Д.Г.) расширяющимся и обновляющимся ядерным арсеналом становится открытым вызовом».

Успешное противостояние этим двум странам, как объявлено в Стратегии, невозможно без дополнительных ассигнований на оборону: «Долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является главным приоритетом Министерства и требует увеличенных и устойчивых инвестиций из-за масштабов угроз, которые они представляют для безопасности и процветания США сегодня, и возможностей для увеличения этих угроз в будущем».

Все это говорится в открытой части Стратегии, которую Джеймс Мэттис обнародовал в пятницу. Предполагается, что такие указания на Китай и Россию в открытой части — лишь верхушка айсберга, и в секретной части документа конкретных слов о стратегии и тактике упомянутого соперничества гораздо больше.

Эксперты, ознакомившиеся с новой редакцией Национальной оборонной стратегии, приходят к выводу, что столь серьезные слова по поводу соперников США на мировой арене в Кремле должны принять в основном на свой счет.

Дов Закхайм: Россия открыто названа противником, Китай — не в такой степени

Бывший заместитель министра обороны США, старший эксперт корпорации CNA Дов Закхайм (Dov S. Zakheim) в своем комментарии на брифинге в Вашингтоне, посвященном обнародованию оборонной стратегии США - 2018, сказал, что взгляды военно-политического руководства страны выражены вполне откровенно: «Стратегия открыто называет приоритеты: там говорится, что Россия и Китай — это «озабоченности номер один».

«В карьере Джима Мэттиса ничего не указывает на то, что он тратит слова впустую. И я думаю, что это — очень четкое послание, в особенности Москве, причем больше, нежели Пекину. Есть ощущение, что господин Путин, откровенно говоря, обошел нас. Он играл во всяческие свои жуткие игры с демократическими системами в Западной Европе и у нас, но кроме этого, если вы посмотрите, чего он добился в Восточном Средиземноморье – в Сирии, ведя игру в Ливии, в Египте, укрепляя свои позиции у израильтян, то возникает ощущение, что нас обошли, и одно из посланий Мэттиса, по-моему, таково – «я буду работать с Госдепартаментом, чтобы положить этому конец» – считает Дов Закхайм, отмечая, что целью министерства обороны США является подкрепление усилий дипломатов возможностями военных.

«Еще одна область, откровенно изложенная в стратегии — это понятие «новых партнеров». Там есть ссылки на Швецию и Финляндию — страны, которые укрепляются перед лицом опасности от господина Путина, и надо сказать, Швеция это делает очень быстро, возобновляя некое подобие призыва» – продолжает эксперт.

По словам Дова Закхайма, есть совершенно очевидная разница в том, как в Стратегии описывается подход США к России и к Китаю: «Россия довольно открыто там названа противником. Китай — не в такой степени. И я думаю, что тут играет большую роль то, что мы — очень крупные торговые партнеры: наши экономики связаны целыми частями, и если наша экономика идет вниз, то это им не помогает, и наоборот. Так что, это отношения с гораздо большим количеством нюансов».

«Пока Китай будет готов работать с нами, мы не будем к нему агрессивны. Россия же вторглась в Грузию и Украину, она использовала свои кибервозможности, чтобы «взломать» Эстонию, то есть, там уже целая история. И я думаю, что слова, использованные в отношении России, все же жестче, чем в отношении Китая» – поделился своими впечатлениями от новой редакции Национальной оборонной стратегии США Дов Закхайм.

Роберт Блэквилл и Филип Гордон: противник напал — время ответить

Выход России на одно из первых, если не на первое, место в числе угроз Соединенным Штатам подмечен и в статье «Сдерживание России. Опять», опубликованной в четверг двумя ведущими аналитиками Совета по международным отношениям — одной из влиятельных экспертных организаций США, существующей почти сто лет. Материал вышел за сутки до выступления Джеймса Мэттиса, раскрывавшего положения Национальной оборонной стратегии.

Роберт Блэквилл (Robert D. Blackwill), работавший заместителем советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем, и Филип Гордон (Philip H. Gordon), бывший в должности спецпомощника президента Барака Обамы по Ближнему Востоку, вынесли в подзаголовок своей статьи, опубликованной в журнале «Foreign Affairs», ее главную идею: «Противник атаковал Соединенные Штаты — время ответить».

Эксперты утверждают, что Россия намеренно «сеет и обостряет разногласия среди американцев» уже после того, как она «взломала компьютеры американских граждан и организаций, чтобы украсть информацию; выпустила эту информацию способами, направленными на то, чтобы повлиять на результаты выборов и разделить американцев; внедряла и распространяла дезинформацию в социальных сетях США через свои собственные финансируемые и контролируемые государством медиа-сети, а также десятки тысяч блогеров и ботов».

Блэквилл и Гордон считают, что результатом таких действий Москвы стала растущая внутренняя борьба и снижение доверия к национальным институтам, что представляют собой огромную угрозу для Соединенных Штатов – не меньшую, чем любая традиционная проблема национальной безопасности, за исключением ядерного нападения, – и на это нужно отвечать.

«Перед лицом такой объемной задачи необходимы новые меры, чтобы защитить американское общество от дальнейшего вмешательства и наказать Россию за нападение на Соединенные Штаты. Этот ответ не должен ограничиваться только мерами, которые предотвратят дальнейшее вмешательство в выборы. Москва остановится и отступит только в том случае, если она придет к выводу, что платит большую цену в важных для нее вопросах, в том числе в области европейской безопасности» – пишут эксперты в своей статье для «Foreign Affairs».

Авторы статьи предлагают уже озвучивавшийся многими критиками Кремля набор мер по предотвращению российской враждебной активности, таких, как возможное усиление финансовых санкций, укрепление НАТО, помощь Украине, снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов, усиление противодействия российской пропаганде и дезинформации.

В числе предложенного — предупреждение Вашингтона Москве, которое мог бы, по мнению Блэквилла и Гордона, передать по конфиденциальным каналам директор ЦРУ Майк Помпео, о том, что США готовы обнародовать заслуживающую доверия информацию о финансах российских правительственных лиц, вовлеченных в организацию взлома компьютеров в США, а также «иную неприятную информацию о Путине и его окружении».

«Путин, по-видимому, пришел к выводу, что увеличение роли России в региональном и глобальном смысле требует ослабления американской мощи. Соединенным Штатам необходимо подняться до осознания этого вызова. В собственной Стратегии национальной безопасности Трампа делается вывод о том, что «такие субъекты, как Россия, используют информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократий» и что «Россия бросает вызов американской мощи, влиянию и интересам». Эти выводы бесспорны. Настало время для администрации действовать соответствующим образом» – призывают высокопоставленные сотрудники предыдущих американских администраций.