В Беловежской пуще корова уже третий месяц живет в стаде зубров 17 23.01.2018, 15:32

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Корова «выбрала свободу» и сбежала от заводчика в начале ноября.

Животное присоединилось к стаду зубров, и с того времени живет с ними в лесу, пишет «Белсат».

Корову, которая в обществе пятидесяти зубров бродила по окрестностям, заметил орнитолог Адам Збырыт.

И хотя она в порядке, эксперты предупреждают, что такая дружба может поставить под угрозу популяцию зубров Беловежской пущи.

«Встает вопрос, не будут ли они спариваться, чем загрязнят популяцию зубра гибридом. Другая угроза состоит в том, что зубрята большие размерами, и корова может умереть во время родов», – объясняет биолог Рафал Ковальчик.

Однако ученый уверяет, что корова еще слишком молода, чтобы плодиться.