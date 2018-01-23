«Ушел жить в лес»: канадец в одиночку построил дом из бревен 22 23.01.2018, 15:47

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В 47 лет житель Канады решил кардинально изменить свою жизнь.

Канадец, которому в прошлом году исполнилось 47 лет, решил кардинально изменить свою жизнь и отправился в лес. В течение весны и лета он валил деревья и строил деревянный дом. У него не было современных электроинструментов, но он прекрасно управился и с самыми простейшими - топором и пилой, пишет tut.by.

Удивительно, но к зиме ему удалось установить сруб под деревянной кровлей, закончить «отделку». Теперь он много времени проводит на природе в своем охотничьем домике вместе с собакой. И не забывает снимать видео об этом: