«Ушел жить в лес»: канадец в одиночку построил дом из бревен

«Ушел жить в лес»: канадец в одиночку построил дом из бревен22
- 23.01.2018, 15:47
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В 47 лет житель Канады решил кардинально изменить свою жизнь.
Канадец, которому в прошлом году исполнилось 47 лет, решил кардинально изменить свою жизнь и отправился в лес. В течение весны и лета он валил деревья и строил деревянный дом. У него не было современных электроинструментов, но он прекрасно управился и с самыми простейшими - топором и пилой, пишет tut.by.
Удивительно, но к зиме ему удалось установить сруб под деревянной кровлей, закончить «отделку». Теперь он много времени проводит на природе в своем охотничьем домике вместе с собакой. И не забывает снимать видео об этом: