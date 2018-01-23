В Минске задержали подозреваемого в серийных кражах обуви из тамбуров 3 23.01.2018, 15:47

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Что нравилось, злоумышленник забирал себе, а остальное выбрасывал.

Обувной вор промышлял в жилых домах в поселках Юбилейный и Сенница всего два дня, 15 и 16 января, но шуму наделал немало. Злоумышленник сперва отжимал магнитный замок на дверях подъездов, а потом прогуливался по этажам в поисках незапертых тамбуров. А оттуда он забирал обувь, которую оставляли в тамбурах жильцы. Что подходило и нравилось, оставлял себе, а остальное просто выбрасывал, пишет kp.by.

После того как правоохранительные органы опубликовали видео с вором с камер наблюдения, в милицию позвонили сразу несколько человек и сообщили, что знают его. После этого сотрудникам милиции оставалось лишь установить личность вора и задержать его.

Как сообщают в УВД Миноблисполкома, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Ему 40 лет, и живет он в Минске. Сейчас возбуждено новое уголовное дело.