Как Павел Воробей становится лучшим белорусским защитником в КХЛ 1 23.01.2018, 16:04

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Павел Воробей

Кажется, минское «Динамо» упустило очень перспективного хоккеиста.

Павел Воробей проводит классный дебютный сезон в КХЛ: на счету защитника 12 (4+8) очков в 51 игре за "Куньлунь". В недавнем матче против минского "Динамо" он ассистировал при втором, победном, голе в ворота Энрота (3:1), а ведь еще летом поговаривали о том, что Воробей подпишет контракт с "зубрами", пишет pressball.by.

Впервые о Павле всерьез заговорили перед прошлогодним чемпионатом мира. Тогда Дэйв Льюис предпочел включить молодого защитника в заявку на турнир, оставив за бортом опытного Николая Стасенко. По окончании чемпионата тот же Льюис рассказал, что Воробьем интересовались скауты из НХЛ. Обозначило интерес и "Динамо". Но договориться о контракте не получилось — клуб не предложил приемлемые для хоккеиста условия. "С минским "Динамо" как таковых переговоров не было. И там условия были не те, которые хотели мы", — объяснял Воробей.

В итоге Павел полетел в Словакию, где должен был подписать контракт со "Слованом". Но в последний момент защитника перехватили: "Позвонил агент и сказал, что есть вариант с "Куньлунем". Нас все устроило, и 3 июля вечером я уже был в команде". Защитник заключил с клубом двухлетний контракт.

Дебютную шайбу за новую команду Воробей приберег для первого домашнего матча "Куньлуня". Команда вернулась в Пекин после семиматчевой выездной серии и принимала "Йокерит". При счете 0:2 Воробей забил с передачи Андрея Костицына.

Сейчас Воробей — самый результативный защитник в "Куньлуне". У ближайшего преследователя на три очка меньше. А также лучший игрок команды по показателю полезности. По ходу сезона Павла дважды признавали лучшим молодым игроком недели. На вопрос о том, доволен ли он своим дебютным сезоном в КХЛ, сам хоккеист отвечает скромно: "Всегда, конечно, хочется выглядеть еще лучше. Однако я знаю, над чем мне необходимо работать".

Занимательный факт: по результативности и коэффициенту полезности Воробей опережает всех защитников минского "Динамо". При этом средний айстайм хоккеиста "Куньлуня" — 11 минут. Меньше только у Знахаренко. Коробов и Денисов суммарно проводят на льду по периоду за игру.

Если вспомнить других защитников-белорусов, выступающих в КХЛ, ситуация практически не изменится. Однозначно круче смотрится Бэйлен: за сезон он не пропустил ни одного матча, проводил на площадке много времени и играл результативно. У Стасенко и Граборенко достижения более скромные.

Бросается в глаза высокий показатель полезности Воробья — здесь сильно уступает даже Бэйлен. Вопрос лишь в том, в каких матчах тренер дает Воробью играть больше. Например, в игре со СКА (1:8) защитник провел на льду меньше пяти минут.

Со статистикой полезных действий в сезоне у Воробья дела обстоят чуть хуже. Но только на первый взгляд.

В сравнении с динамовцами защитник идет в лидерах по количеству бросков и неплохо их реализует. Каждый двадцатый выстрел приводит к голу. В то время как у Шинкевича и Денисова из 70 бросков точным оказывается только один. По количеству заблокированных выстрелов и силовых приемов Воробей скорее аутсайдер. Силовая игра пока в принципе не конек молодого защитника — прибавлять нужно основательно. Но потенциал имеется:

Бэйлен опережает Воробья по точности бросков, примерно в два раза чаще бросает, блокирует и хитует. Но важно не забывать, сколько матчей хоккеисты отыграли и сколько времени в среднем проводили на льду.

У Воробья и Знахаренко айстайм в два раза меньше, чем у Коробова, Денисова, Лисовца, Граборенко и Бэйлена. Стасенко и Лисовец пропустили 40% матчей чемпионата. Для справедливости стоит вооружиться калькулятором и рассчитать средние показатели игроков на 10 минут игрового времени за матч — на уровне айстайма Знахаренко и Воробья.

Оказывается, статистика Воробья по блокированным броскам не так уж и плоха. А по количеству силовых приемов Павел может даже дать небольшую фору Хенкелю. Обратить внимание стоит и на серьезные оборонительные показатели Знахаренко.

После всех расчетов оказалось, что статистически Бэйлен не такой уж и небожитель. В среднем он бросает чуть чаще при немного лучшей реализации. Броски соперника Ник и Павел блокируют практически с одинаковой частотой. По количеству силовых приемов преимущество осталось у Бэйлена. При этом в плане оборонительных действий оба сильно уступают одноклубнику Воробья — Роману Граборенко.

В эйфорию впадать не стоит. Но статистически сегодняшний Воробей — это Ник Бэйлен в масштабе один к двум. И есть хорошие предпосылки, что при большем времени на льду защитник будет здорово прогрессировать. Жаль только, что не в Минске, а в Пекине.