Владелец Range Rover: Если это авто едет, то оно едет на автосервис 41 23.01.2018, 16:14

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Почему автомобилисты не рекомендуют покупать модель Sport.

Свою историю сайту abw.by рассказал владелец Range Rover Sport.

- Что Range Rover окажется проблемным в содержании, мы до того, как стали его владельцами, не подозревали. Есть анекдот: если Range Rover куда-то едет, значит, он едет на автосервис. Но что именно наша машина будет подтверждать то, что говорится ради смеха, как-то не верилось.

Поначалу все выглядело замечательно. Автомобиль очень комфортный. По комплектации дополнительным оборудованием, отделочным материалам, удобству, ездовым характеристикам его безо всяких натяжек можно назвать внедорожником премиум-класса.

Опять же это очень вместительная и практичная машина. Салон просторный, объем багажника по паспорту - 960 литров. Казалось бы, езди и радуйся. Однако сейчас, после пробега 80 тысяч километров, могу сказать только одно: покупать этот автомобиль человеку со средними для белорусов финансовыми возможностями я бы не рекомендовал.

Начну с недостатков. Главный из них - подвеска. Проблемы с ней возникают постоянно. Подвеска пневматическая. Вопросы по пневматике появляются регулярно. Заключаются они в том, что машина кренится то влево, то вправо. Причем это может происходить как на стоянке, когда автомобиль просто стоит или в момент запуска двигателя, так и самопроизвольно во время движения.

Пневмоподушки слабые. Выдерживают они недолго, а стоят баснословных денег - вот в чем вся беда. Когда с креном столкнулись первый раз, обратились в "Range Rover-центр". Хотелось поставить "оригинал". Для людей со средним достатком цена, которую там "зарядили", неподъемная.

Пришлось искать по знакомым, может, кто-нибудь что-то подскажет. В итоге вышли на специалистов, которые занимаются Range Rover. У них ремонт "пневмы" с их запчастями обходится процентов на 60-70 дешевле, чем у "официалов".

Уже неплохо, а было бы совсем хорошо, если бы пневматика не давала о себе знать слишком часто. Сделал один раз и забыл - это же совсем другое дело, но, к примеру, сейчас машину снова начало кренить вправо. Значит, опять придется ехать на СТО и разбираться, что случилось, - скорее всего, вновь надо будет менять подушку.

С механической частью подвески тоже нюансов хватает. Машина тяжелая - 3 тонны с "хвостиком" полная масса. А шаровые опоры маленькие. Мы сравнивали с шаровыми опорами от 124-го Mercedes. Положили рядом - по размерам они идентичные, но 124-й Mercedes намного легче. Получается, что размеры шаровых опор не соответствуют весу Range Rover. Брали "оригинал", испробовали запчасти самых лучших марок, в том числе и тех, что выпускают оригинальные детали для конвейерной сборки, - долго не выдерживает ни одна.

Возникает вопрос: насколько бережной должна быть эксплуатация этого автомобиля, чтобы постоянно не обращаться на СТО? Так что если говорить о подвеске, наша машина анекдот про Range Rover и езду на сервис подтверждает вполне.

Второе, с чем также пришлось столкнуться, - рулевая рейка. Когда начались проблемы с ней, тоже поначалу обратились на официальную станцию. Цена оригинальной рейки - отдельный вопрос, но к ней надо прибавить стоимость работ по ее снятию и установке в этом автомобиле.

В дилерском центре делается многое, что, на мой взгляд, делать необязательно. В частности, меняют практически все крепежные детали независимо от того, требует этого их состояние или нет. В результате сумма, которую с нас запросили, превысила 5 тысяч белорусских рублей.

Пришлось искать альтернативу. Правда, когда на СТО, которая специализируется на ремонте рулевого управления, провели дефектовку рейки, то сказали, что в ней изношено все, что только могло износиться.

То есть по-хорошему рейку действительно надо было бы заменить, но с учетом цены замены уговорили ремонтников взяться за восстановление, хотя нас предупредили, что предсказать результат ремонта невозможно из-за состояния старой рейки. В общем, лотерея.

Обошлась нам эта лотерея в 240 рублей. Пока стучу по дереву - результат реанимации вроде положительный.

Как дальше пойдет, время покажет. Стараемся ездить как можно бережнее, но тогда возникает новый вопрос: зачем нужен внедорожник, на котором страшно ездить по ямам, чтобы что-нибудь не сломать?

А внедорожник из Range Rover, в общем-то, неплохой. Это проверялось неоднократно, пока катавасия с ходовой частью не вынудила прекратить использовать машину в качестве джипа.

Когда ремонтировалась рейка, столкнулись с тем, что не можем найти жидкость для гидроусилителя руля, рекомендованную именно для Range Rover производителем. Вернее, в "Range Rover-центре" эту жидкость можно было купить, но за 2 литра с нас попросили порядка 150 долларов.

Пришлось отказаться от покупки "оригинала", благо люди, которые в теме, подсказали аналог немецкого производства стоимостью лишь 40 рублей. И такая же ситуация с другими запчастями. Если обращаетесь к "официалам", сразу держите про запас валидол - понадобится обязательно.

С остальным, слава богу, серьезных проблем нет. Наш автомобиль 2008 года. Кузов не беспокоит. Коррозию снизу найти можно, однако ничего критического пока не видно.

Электрооборудования хватит на несколько автомобилей попроще, но все работает. К "автомату" тоже никаких претензий.

Двигатель дизельный - V-образная "восьмерка" объемом 3,6 литра. Средний расход топлива приемлемый - в районе 11 литров на 100 километров. По трассе можно уложиться в "восьмерку", если на педаль "газа" сильно не жать.

В городе литра на 2, а в часы пик и на 3-4 литра расход выше среднего. Стоимость замены масла и фильтров также вполне ожидаемая для мотора с таким объемом и количеством цилиндров.

Но чтобы считать, что эксплуатация проходит нормально, затраты на топливо и регламентное обслуживание должны существенно превышать суммы, которые тратятся на ремонты.

Мы не ведем бухгалтерский учет расходов на содержание, но и без него видно, что в случае нашего Range Rover баланс явно перекошен в сторону затрат на ремонты. Был бы автомобиль добит до ручки, тогда ладно. Но ведь ни по состоянию салона, ни по внешнему виду, ни по году выпуска, ни по пробегу развалюхой он быть не должен. Значит, эта модель проблемная, из-за чего, повторюсь, обычному человеку я бы ее покупать не рекомендовал.