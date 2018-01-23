«На барахолке на зиму оделась и обулась за $50» 10 23.01.2018, 16:26

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Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Как белорусы экономят на одежде.

«Я хоть и зарабатываю 800 рублей — не так уж мало, но позволить себе из одежды все, что захочу, не могу, поэтому приходится охотиться за скидками», — рассказывает Елена Пешко из Бреста, которая предпочитает носить белорусскую одежду. А минчанка Мария покупает вещи только на барахолках — как бэушные, так и новые. Белорусы рассказали tut.by, где можно одеться подешевле и не сделать дыру в своем бюджете.

«Одежду покупаю только за границей, а обувь — у нас в детском мире»

— Я покупаю наряды исключительно за рубежом, там и качество лучше, и цены ниже, — рассказывает Ирина Рябушко из Минска. — Весь мой гардероб — это вещи за 5−15 евро (12−26 рублей. — Прим. ред.). Верхняя одежда стоит, конечно, больше, но все равно дешевле, чем у нас.

Ирина одевается в Польше, Латвии, Италии, иногда в Литве. Покупает вещи в магазинах Zara, H&M, Bershka, Reserved, NEW YORKER.

— Я очень редко хожу по нашим торговым центрам, в основном, чтобы сравнить белорусские цены и заграничные. Полгода в магазинах не был, тебе начинает казаться, что в Европе одежда не дешевая. Тогда я иду в парочку наших посмотреть, что, где и почем, чтобы ориентироваться, — говорит Ирина. — Как показывает практика, у нас вещи стоят в разы дороже. Я себе покупала утепленную куртку за границей. Она обошлась мне в 50 евро. На тот момент в рублях это было около 120. У нас такие же стоила 200 рублей. Прошлой осенью брала себе куртку-«парку», она стоила 35 евро (85 рублей. Прим.ред.). У нас продавали по 150 рублей. Особенно верхняя одежда сильно отличается в цене. В NEW YORKER покупаю майки по 2−3 евро (5−7 рублей. Прим.ред.) — это без скидки. У нас по таким ценам майки мало где можно найти, но качество гораздо хуже — они растягиваются, закатываются, быстро теряют цвет. А приличные стоят 10−15 рублей.

Брюки и джинсы девушка чаще всего ищет со скидкой. Они обходятся ей в 10−15 евро (24−36 рублей). В Беларуси они даже со сниженной ценой в два раза дороже, а качество, по словам Ирины, хуже.

— Год назад купила двое штанов под джинс разного цвета фирмы H&M, стоили 15 евро (около 36 рублей. — прим.). Ношу до сих пор, притом часто — не вытянулись, не вытерлись, — объясняет Ирина. — Но я специально за одеждой никогда не езжу. Обычно мы с мужем просто путешествуем, отдыхаем и параллельно одеваемся. Недавно мы ездили в Ригу на Рождество погулять, заодно прикупили пару вещичек. Только однажды я ездила в Польшу специально за одеждой, но за дорогу не платила. Конечно, ехать куда-то ради маек смысла нет.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А вот обувь девушка покупает в Беларуси, но тоже старается экономить.

— У меня маленький размер ноги, обуваюсь в основном в детском отделе. Там обувь и качественнее, и с ортопедической стелькой, и цена ниже, — приводит доводы девушка. — Я не могу сказать, что у меня совсем нет дорогих вещей. Есть, но немного и они очень качественные. Я считаю, что глупо отдавать кучу денег за не слишком качественные вещи, которые я могу купить в другой стране гораздо дешевле.

«Позволить себе все, что захочу, не могу, поэтому приходится охотиться за скидками»

Елена Пешко из Бреста тоже довольно часто ездит и в Польшу, и в Литву, но одежду там не покупает. Наряды подешевле ищет у себя в городе или приезжает за ними в Минск.

— Я люблю белорусское, — признается женщина. — У нас есть бренды, которые шьют достойные платья, брюки, костюмы из хороших тканей. Мне нравится и дизайнерская одежда, но стоит она недешево. Я хоть и зарабатываю 800 рублей — не так уж мало, но позволить себе все, что захочу, не могу, поэтому приходится охотиться за скидками. В Бресте, конечно, их не так много, как в столичных магазинах, но найти все равно можно. Недавно зашла в «Maрко», купила зимние сапоги со скидкой 40%. Стоили они 184 рубля, сэкономила больше 70 рублей.

Три-четыре раза в год Елена ездит в гости к подруге, которая живет в Минске, и они вместе устраивают шопинг со скидками. Женщина старается перед такими поездками накопить денег, чтобы принарядиться.

— Перед Новым годом «прошвырнулись» с подругой по магазинам, зашли в NELVA. Купила шикарное платье за 220 рублей. До скидки оно стоило 310 рублей. Заглянули в ЦУМ, там были скидки 20% на все. Взяла там еще одно платье, которое стоило 88 рублей. Почти 18 рублей сэкономила. Еще кофту купила со скидкой за 44 рубля и халатик за 36 рублей. В итоге я сэкономила почти 130 рублей и неплохо приоделась.

Елена говорит, что качественную одежду по сниженной цене можно купить и через интернет. Она подписана на рассылку со скидками нескольких сайтов, которые торгуют одеждой.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На барахолке на зиму оделась и обулась за 100 рублей»

Минчанка Мария говорит, что давно не ходит за одеждой в магазины. Ее одевают интернет-барахолки. Там можно купить и бэушные, и совершенно новые вещи по невысокой цене.

— Покупать шмотки на барахолках я начала еще в 2010 году, когда училась в университете. Денег на одежду особо не было, а хотелось хорошо выглядеть. Заглянула на сайт по продаже бэушных вещей, и понеслось. На каждой вещи мне удавалось сэкономить 50−70% стоимости. Если в магазине платья висели за 60−80 рублей, то я могла купить вполне приличное за 20−30 рублей, — рассказывает девушка. — Тогда еще было очень популярно заказывать вещи с китайских сайтов. Многие покупали там одежду, и если не подходило, то пытались продать. Они были дешевыми, плюс многие торговались и еще сбрасывали цену. Вот такие вещи тоже часто покупала. Большой плюс в том, что можно было их примерить и купить, если подойдут. А если заказать самостоятельно за рубежом, то нужно ждать около месяца.

По словам Марии, на сайтах с бэушной одеждой можно «одеться в гораздо лучшие по качеству вещи, чем во многих белорусских магазинах», а главное — в разы дешевле. К примеру, зимнюю экипировку можно найти всего за 100 рублей.

— Недавно у одной женщины на барахолке купила себе «дутики» американской фирмы Bearpaw за 60 рублей. Сапоги новые, ей родственники привезли, но обувь оказалась мала. У нас в магазинах такие, во-первых, было бы сложно найти, а во-вторых, стоили бы они не меньше 200 рублей. Зимнюю куртку себе тоже брала на барахолке, по бирке видно, что ее носили всего пару раз, а обошлась она мне всего в 20 рублей. Подобные вещи стоят 70−80 рублей уже со скидкой. Еще купила себе шапку, шарф и перчатки на 21 рубль.

Ребенку Мария одежду в магазинах вообще не покупает. Говорит, что дорого, а носиться будет «от силы полгода» .

— Дочке два года — растет как на дрожжах. Другие дети ведь тоже сносить одежду не успевают, она остается в очень хорошем состоянии. Я дочкину продаю, а за эти деньги покупаю ей большую по размеру, тоже с рук. Пару дней назад у нас купили ее зимние сапожки за 30 рублей. Мы сразу же съездили к девушке, которая продавала ботинки своей дочки, но размером побольше. Они даже дешевле обошлись — всего в 25 рублей.

Кстати, Мария на барахолках покупает не только одежду и обувь, но и сумки, посуду, какие-то вещи в дом. Девушка говорит, что там люди продают не только личные не подошедшие или ношенные вещи, но и приторговывают товарами из-за границы по невысоким ценам.

— Купила красивый плед родителям в подарок на серебряную свадьбу за 50 рублей. В магазинах смотрела, по 80−90 рублей такие лежат. Думаю, дай на барахолку загляну, вдруг там кто дешевле продает? Не прогадала — 30 рублей сберегла.

«В секонде купил майку за 9 рублей и пальто за 43 рубля»

Прилично сэкономить на одежде, при этом купить качественные вещи, можно и в секонд-хенде, убежден минчанин Денис. Парень одевается только в таких магазинах, причем и у нас, и в других странах — Чехии, Литве, Польше.

— В секонде, особенно заграничном, на 200 рублей можно одеться с ног до головы, — убежден Денис. — Как-то пару лет назад я зашел в один из таких магазинов в Праге, был очень удивлен и ценами, и ассортиментом. Висело очень много новых вещей — с родной этикеткой, а некоторые даже в фирменных чехлах. Ценники: рубашки по 3−5 евро (7−12 рублей), майки — 2−3 (5−7 рублей), джинсы — от 5 до 20 евро (7−48 рублей). Байки по 10−15 евро (24−36 рублей). И все это не базарный ширпотреб, а s. Oliver, Adidas, Nike, Puma и другие известные марки. Купил новенькие джинсы Levi’s за 20 евро (48 рублей), так они уже четыре года носятся — не выцвели, не протерлись на коленях. У нас такие стоят 200−250 рублей.

В Минске тоже очень много магазинов с одеждой «из вторых рук», говорит Денис. Но качество секонд-хенда, по его мнению, у нас хуже, чем в той же Чехии или Литве.

— Если там хороших, почти новых или новых вещей процентов 40, то у нас в день привоза их не больше 15−20%, а в остальные дни — еще меньше. Но даже в Минске в секондах можно найти что-то хорошее. Пару недель назад заходил в магазин на Маяковского, купил две рубашки — одну за 10 рублей, вторую — за 12 рублей, майку — за 9 рублей, шарф — за 8 рублей, пальто — за 43 рубля. Купи я все это в каком-нибудь универмаге, даже не будем брать фирменные магазины, заплатил бы в лучшем случае в четыре раза больше, — говорит парень. — Я вообще в обычных магазинах ничего из одежды не покупаю. Даже обувь ищу в секонде. Весной в Вильнюсе нарвался на кеды Converse своего размера. Отдал всего 21 евро (51 рубль). У нас на сайте с обувью этой фирмы точно такие стоят 160 рублей.