По делу лидеров профсоюза РЭП опросили около 100 человек 4 23.01.2018, 16:36

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Ранее СК опрашивал только активистов из Минска.

По делу независимого профсоюза РЭП опросили около 100 человек. Такую цифру назвал «Радыё Свабода» лидер независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

Он уточнил, что ранее по уголовному делу Следственный комитет опрашивал только активистов из Минска:

«Но в последнее время следователи начали массовым порядком вытаскивать наших людей из регионов, рядовых членов профсоюза. Региональные подразделения Следственного комитета подключились к делу. Нас попросили предоставить данные на членов профсоюза. Мы отказались. Но у нас же изъяли компьютеры. И, видимо, оттуда и взяли нашу базу данных. Она там устарела. Кажется, что как раз ей и пользуются», - говорит Федынич.

Он говорит, что это делается для того, чтобы запугать членов профсоюза и дискредитировать независимые профсоюзы, снизить их активность.

Федынич замечает: приближается время, до которого это дело продолжено, - 2 февраля. Поэтому следователи, считает он, и спешат. До сих пор профсоюзам не вернули ни компьютеры, ни мобильные телефоны, ни документы, изъятые в ходе обыска. «И это, безусловно, мешает нам работать», - говорит лидер профсоюза РЭП.

Сегодня президиум независимого профсоюза единогласно принял заявление, в котором предупреждает власть, что такое поведение следователей негативно повлияет на имидж Беларуси. Профсоюз решил проинформировать о происходящем в Беларуси ряд международных организаций.

Как начиналось дело

2 августа 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля провел обыски в офисе РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комликa. Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич сейчас под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются. Следственный комитет продолжил дело профсоюзных лидеров до 2 февраля 2018 года.