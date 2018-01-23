Пучдемон дважды поцеловал флаг Испании в ответ на провокацию в Дании 1 23.01.2018, 16:48

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Молодой испанец подошел к Пучдемону во время завтрака в Копенгагене.

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время поездки в Данию дважды поцеловал испанский флаг.

Видео инцидента обнародовала газета La Vanguardia.

Молодой испанец подошел к Пучдемону и еще трем мужчинам во время завтрака в Копенгагене.

"У меня здесь флаг Испании, который тебе так нравится, Пучдемон", - сказал он.

"Конечно, он мне нравится", - с улыбкой ответил лидер Каталонии.

Когда испанец попросил Пучдемона поцеловать флаг, он это сделал, отметив, что для него это не проблема и у него вообще нет никаких проблем с Испанией. При этом он поцеловал флаг еще раз.

После этого испанец заявил, что по возвращении в Испанию лидера Каталонии ждет тюрьма.

"Когда-нибудь вы поймете, что у нас нет проблем с Испанией и вашим флагом. Борьба продолжается против деспотичного способа управления. Демократия важнее границ, флагов и конституции", - прокомментировал инцидент сам Пучдемон в Twitter.

Ранее глава МВД Испании Хуан Игнасио Сойдо заявил, что Мадрид сделает все возможное, чтобы экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не появился в Испании внезапно в день голосования за нового главу правительства автономии, даже если тот попытается пробраться в страну в багажнике автомобиля.