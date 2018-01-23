Беглого бизнесмена Юрия Аверьянова задержали в Берлине 29 23.01.2018, 16:57

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Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

Он был объявлен в международный розыск.

Несколько дней назад в Германии задержали бизнесмена Юрия Аверьянова. Об этом kp.by сообщил источник. Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре.

- В октябре 2017 в Германию был направлен пакет документов на выдачу этого гражданина, и действительно 18 января он был задержан, а 21-го взят под стражу с целью выдачи. Экстрадиционное производство начато. Были приняты меры, чтобы лицо не скрылось от правоохранительных органов, - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в октябре рассказывал журналистам, что Юрий Аверьянов объявлен в международный розыск. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

- Там было несколько фирм, несколько дел, которые объединены в одно производство, и окончательная сумма пока еще не сверстана, - прокомментировал тогда Иван Носкевич.

Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Аверьянова и других руководителей коммерческих структур за уклонение от уплаты налогов еще в сентябре. Под стражу были заключены шесть человек - в том числе директор ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений «Дримлэнд», управляющий Madison Royal Club и другие. Аверьянова среди задержанных не было.

Юрий Аверьянов – бизнесмен, известный как основатель парка аттракционов «Дримлэнд», соучредитель боулинг-центра и танцевального клуба Madison Club, клуба «Блиндаж».