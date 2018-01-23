Как белорусам быстро «разморозить» автомобиль утром 11 23.01.2018, 17:18

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Морозы становятся испытанием для автомобилистов, причиной опоздания на работу, детей - в школу.

Советы, как избежать проблем и сберечь нервы, дает брестская ГАИ:

Прогреть автомобиль

Большинство автопроизводителей советуют 1-2 минуты прогреть двигатель перед движением. Это поможет разойтись застывшему маслу в коробке и уберечь детали от повышенного износа. Кстати, об износе: ученые выяснили, что одна заводка автомобиля при температуре от -17°С по износу движущихся и трущихся деталей равноценна нескольким километрам пробега. А одна среднестатистическая поездка на работу и с работы - это фактически потеря 600 километров пробега.

Если при такой температуре вам удалось не только попасть в автомобиль, но и завести его – это уже повод для радости.

Завести мотор

Завести двигатель в сильный мороз помогут только превентивные меры. Когда температура падает, способность бензина к испарению снижается и снижается возможность начать процесс горения.

Та же проблема есть и у масла. По мере того, как температура снижается, оно густеет, и движущимся частям двигателя труднее начать работать.

Проблемы с жидкостями есть и у аккумулятора, в котором химические реакции, необходимые для производства электрической энергии, происходят медленнее. Поэтому к топливу, маслу и аккумулятору важно предъявлять особые требования и не пытаться сэкономить, покупая сомнительного качества и происхождения аналоги.

Многие автовладельцы перед наступлением сильных морозов забирают аккумулятор домой. В целях профилактики такая мера имеет смысл, но речь здесь идет о морозах ниже -25°С.

Если автомобиль не заводится с первого раза, не паникуйте. Каждый эпизод запуска не должен длиться более 15-20 секунд. Потом верните ключ в первоначальное положение, и дайте уставшему аккумулятору две минуты отдохнуть.

Если машину по-прежнему не удаётся завести, не повторяйте этот процесс много раз. Так лишь ухудшите состояние аккумулятора. На такой экстренный случай в машине всегда необходимо иметь кабели, в народе «крокодилы».

Если машину удастся завести, можно спокойно ехать. Но чтобы ваш аккумулятор «опомнился», однозначно не глушите двигатель. Двигатель должен проработать час, чтобы аккумулятор вернулся к своему изначальному состоянию.

Отогреть замок

Обледенелый замок – частая проблема зимой: влага, попавшая в замочную скважину, замерзает и не дает сработать механизму. Чтобы это предотвратить, на ночь, когда машина ещё разогретая, замок необходимо обработать всем известным аэрозолем WD-40 или его аналогом.

Если его под рукой не оказалось, то можно воспользоваться старым дедовским способом: приложить к двери грелку или резервуар, наполненный горячей водой. Если и этого нет под рукой, то изобретательные американцы советуют прогреть ключ над зажигалкой. Но здесь стоит помнить, что в последующем риск замерзания значительно возрастает, поскольку пары, которые воздействуют на замок, затем превратятся в лёд и значительно усложнят открытие дверей на следующий день.

Успешно открыв и очистив машину от снега и наледи, заведя мотор и немного прогрев его, смело отправляйтесь по свои делам, не забывая при этом соблюдать Правила дорожного движения. Во время движения по соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию.