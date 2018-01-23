Моравецкий: Офшорные зоны – главная тема переговоров в Давосе 23.01.2018, 17:38

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Матеуш Моравецкий

Cуществование налоговых гаваней подрывает усилия стран, которые «производят капитал».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отток капитала в так называемы налоговые гавани станет одной из тем его переговоров во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. В ежегодном саммите принимают участие главы государств, руководители международных экономических и финансовых институтов, экономисты, банкиры, руководители неправительственных организаций, сообщает «Польское радио».

По словам главы польского правительства, существование налоговых гаваней подрывает усилия стран, которые «производят капитал».

«В офшорные зоны бегут самые богатые компании и люди, и, таким образом, де-факто обворовывают свои и чужие общества. Я буду говорить об этом в Давосе, чтобы бороться с разного рода патологиями в налоговой сфере», - сказал он.

Матеуш Моравецкий также отметил, что во время форума он поделится опытом Польши в борьбе с преступлениями при возврате НДС. Это его третий визит на Экономический форум в качестве члена правительства партии «Права и справедливости».

Между тем, Европейский союз вычеркнул из списка офшорных зон восемь стран, включая Панаму, Объединенные Арабские Эмираты и Южную Корею. Список, содержащий 17 стран, в начале декабря был впервые принят министрами финансов стран-членов ЕС.