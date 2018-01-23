Какую дачу можно купить на Минщине от $23 тысяч 8 23.01.2018, 17:45

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Обзор стильных и минималистичных дач в Минской области.

Говорят, дачу лучше покупать осенью, ведь именно в эту пору цены на них ниже, чем в остальное время года. А вот самый неблагоприятный период для покупателей — весна, когда многие начинают задумываться о загородном домике, чтобы провести лето в комфортных условиях. Исходя из вышесказанного, зимой могут присмотреть себе дачу те, кто не успел это сделать осенью и не хочет ждать весны. Сайт оnliner.by поискал и нашел стильные и минималистичные дачи, расположенные недалеко от Минска.

Эта дача расположена в 66 км от Минска, в Узде. «Каркасный, крыша — битумная черепица, год постройки 2017, площадь застройки 8×9 м, площадь участка 15 соток, лес рядом, водоем рядом, живописное место, гараж, беседка, хозпостройки, отделка деревом, новостройка», — описывает ее собственник. Стоимость такой летней резиденции — $43 300.

Домик в Логойске выглядит очень даже инновационно: минималистичный снаружи и функциональный внутри. Что немаловажно, постройка совершенно новая. «Дача на участке 10 соток в живописном месте в садовом товариществе „Верас 91“ в 25 км от Минска. Направление — Мядель. До озера 30 м (песчаный пляж, рыбалка)», — пишет хозяин. Стоимость — $26 600.

В 26 км от МКАД в деревне Вераги выставлена на продажу также совершенно новая дача — небольшая, деревянная, но без отделки внутри. Описание: «2016 год постройки. Фундамент — винтовые сваи, кровля — мягкая черепица, окна — двухкамерные стеклопакеты + мансардное окно. Дом-дача под отделку. Приличные соседи. Хорошие подъездные пути. Рядом горнолыжный курорт, ягодные, грибные места, хорошее транспортное сообщение с городом». Стоимость — $35 тысяч.

Этот объект позиционируется как VIP. Расположен в деревне Подыгрушье в 26 км от МКАД. Что в нем «випового», рассказывает агент: «На участке правильной формы с газоном расположен 2-уровневый дом с террасой. На 1-м уровне находятся кухня, гостиная, помещение под с/у и душ, на 2-м — холл и две спальни. Удобное транспортное сообщение в течение года — маршрутное такси». Цена вопроса — $43 700.

Еще одна интересная дача ждет покупателя в Молодечно: «Два этажа. Внутри все обшито вагонкой. Участок огорожен забором. Отопление печное, имеется камин. Земля ухоженна. На участке есть детские качели и песочница. Реальному покупателю торг». Торг начнется с $23 900.