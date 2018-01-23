Контролеры будут работать без жилеток и в автобусах 26 23.01.2018, 17:49

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Раньше это касалось только электротранспорта.

Горе безбилетников. Теперь контролеров нельзя разглядеть из окошка автобуса. Они больше не обозначены узнаваемыми жилетами. Раньше это касалось только электротранспорта. А с 23 января — и автобусов, пишет onliner.by.

Директор филиала «Агентство „Минсктранс“» Наталья Игралова объяcнила, мол, это решение принято на основании постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №40 от 7.12.2017.

Напомним, с марта без форменных жилетов контролеры общественного транспорта столицы стали ездить в трамваях, а с июля — и в троллейбусах. Такие шаги предприняли, чтобы «зайцы», заметив проверяющих на остановках, не спешили ретироваться и не чувствовали себя безнаказанно.