Как белорусы следили за футболом, когда не было интернета 1 23.01.2018, 18:14

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В этом деле помогали тетрадки.

Сейчас все просто: десятки каналов - хочешь посмотреть футбольный матч – смотри, прозевал – ищи, и даже не сомневайся, что найдешь. А как мы жили 20 лет назад? А как жили наши родители 30 или 40 назад (да-да, 40 лет назад тоже интересовались футболом)? Если коротко: обходились без симулкастов и хайлайтов, без нарезанных голов и почти без телетрансляций, зато назубок знали составы и вообще многое запоминали так, что не получается раззабыть до сих пор, пишет «Трибуна».

И помогали в этом деле тетрадки.

«Процесс заполнения тетради превратился в ритуал»

Андрей Масловский, автор Tribuna.com

– Лет в десять я окончательно понял, что очень люблю футбол. В ТВ-программе обводил все, что хоть как-то касалось игры, и старался ничего не пропускать. Папа выписывал «Прессбол» и я с нетерпением ждал, пока почитает он, чтобы затем погрузиться в чтение самому. На выходных и каникулах изучал старые подшивки «ПБ» и «Футбол-Хоккея» конца 60-х-середины 70-х, которые хранились на верхней полке большущего шкафа. Там же лежали отцовские тетради, куда он записывал результаты матчей еврокубков. Все было предельно просто: турнир, стадия, матч и счет.

С увлечением отслеживал пути команд к финалу, придумывал, как развивались события в первом матче и ответном. В общем, фантазировал по полной. А перед началом еврокубковой кампании-1996/97 решил завести собственную тетрадь. Процесс заполнения превратился в ритуал. Во вторник вечером брал «Прессбол», включал настольную лампу и старательно (а с моим почерком делать это было неимоверно трудно) переписывал результаты. Выводил каждую буковку и циферку. Но, обычно аккуратности хватало на 2-3 стадии, после чего писал, как обычно. Затем «собирался» к финалу, который расписывал более основательно: состав, авторы голов и передач.

Кроме того из «Прессбола» вырезал и вклеивал в огромную общую тетрадь все о минском «Динамо» и нашем футболе. Матчи, новости, интервью, заметки.

Еще из газеты вырезались фотографии с футболистами. Ну и вот такие тоже. Понимаете, почему :)

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«Выработал привычку: смотришь что-то – запиши»

Роман Счастный, программист

– В 90-е трушный любитель футбола отличался от не трушного тем, что фиксировал результаты в специальные тетрадки. Ну, такое было время. Я был среди трушных.

Увлекаться начал благодаря отцу, которого, в свою очередь, подсадил дедушка. Дед вместе с бабушкой часто ходили в гости. В 60-е годы советские люди только так и развлекались. Папа оставался дома, смотрел хоккей и записывал на листочек счет, авторов шайб и другие важные подробности. Идя спать, оставлял бумажку на телевизоре, чтобы дед, вернувшись из гостей, смог узнать все необходимое.

Примерно в 1970-м батя завел свою первую футбольную тетрадку. Перед началом сезона чертил шахматки, куда по ходу дела вносил счета, расписывал составы команд и напротив фамилий футболистов постоянно обновлял количество забитых мячей. Получалось как-то так:

«Динамо» Мн:

Гуринович – 1, 3, 2, 1…

Кондратьев – 1…

То есть, Гуринович сперва забил один мяч, потом сделал хет-трик, а потом дубль. По итогам сезона статистика подбивалась.

К чемпионатам мира и Европы папа делал собственное красочное оформление, уникальное для каждого турнира. Такие же тетради были у него и под хоккей, где расписывались чемпионаты СССР, мира и Олимпийские игры. Увлекался он этим почти 20 лет. Я даже смутно помню, как папа чертил таблицы и вписывал результаты Евро-88.

Я футболом заинтересовался лет в 6 и учился читать по спортивным газетам и папиным тетрадкам. Лазил по ящикам, где они складировались, листал и запоминал. По итогу стал очень прокачанным по футболу. Знал, что происходило в чемпионате Союза в 70-е и 80-е. Знал чемпиона каждого года и составы всех команд. Ориентировался даже лучше, чем в чемпионате Беларуси года 2000-го.

В 1995-м, мне тогда было 11 лет, решил, что пора заводить собственную тетрадку. Отправная точка – матч Лиги чемпионов «Спартак» – «Русенборг». Потом начал вести чемпионаты России и Беларуси, еврокубки, матчи нашей сборной и топ-турниры.

Первое время работал по батиным темплейтам (шаблонам – Tribuna.com), но потом от такой системы отошел. Завел тетрадку, где просто записывал матчи, которые смотрел по телевизору. Выработал привычку: смотришь что-то – запиши. «Работал» любой матч. Поэтому в тетради соседствовали финал Кубка России и финал Лиги чемпионов.

Когда появился комп, «перебрался» туда. Создавал файлы в Excel и вбухивал в них кучу всевозможной информации: от футбола до биатлона. Брал инфу из «Прессбола» и перепечатывал. Вся эта фигня закончилась в 2002 году после поступления в институт. Банально перестало хватать времени. Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити еще записывал, а вот на ЧМ в Корее запала уже не хватило.

«Офицерской линейкой делал кругляши, которыми отмечали забитые мячи»

Василий Князюк, пресс-атташе минского «Динамо»

– Мое детство прошло в столице БАМа городе Тында. Мне было 6 лет, когда отца направили туда на службу. Город строили преимущественно москвичи, поэтому вокруг все болели или за «Спартак» и другие московские клубы, или за киевское «Динамо». Но папа прививал нам с братом любовь к минскому «Динамо». Естественно, мы назубок знали и состав команды, и как сыграли и кто забивал. Папа постоянно рассказывал, что мы – белорусы. И одной из первых книг на белорусском языке, что отец читал мне, а потом и я сам прочел от корки до корки, была «Новая зямля» Якуба Коласа.

Матчи «Динамо» в чемпионате СССР вживую мы видели редко. Это спортивная редакция белорусского телевидения показывала все игры «Динамо». А по Центральному Телевидению показывали только топовые матчи, которые не всегда удавалось посмотреть из-за разницы во времени. У нас 10 вечера, а в Минске еще четыре часа дня. Нам ложиться спать, а команда даже с базы не уехала. Новости узнавали рано утром, перед школой. Когда слышали, что «минское «Динамо» переиграло…», прыгали до потолка. А потом долго ждали, пока придет газета, чтобы узнать подробности.

Помню, как смотрели матчи чемпионата мира в Мексике. Трансляции шли рано утром, еще до того, как родители уходили на работу. К нам домой смотреть футбол приходили армейские сослуживцы отца. Взрослые сидели на диванах и стульях, мы – малые – на полу, а мама на кухне делала гору бутербродов на завтрак.

Именно в 86-м появилась первая наша с братом тетрадь. Это в Беларуси про «Динамо» писали все газеты и показывало ТВ. Можно было сходить на стадион или увидеть кумиров в городе. Да что кумиров! После возвращения домой мы жили возле 1-го автобусного парка, где обслуживался динамовский «Икарус». Нам, малым, было за счастье перекинуться парой слов с водителем. А на БАМе что? Ничего. Только репортажи в «Советском спорте» и «Футбол-хоккей». Так что мы начали вести тетради. В одну вклеивали вырезки из газет про «Динамо», во вторую заносили результаты. Поначалу тетради вел старший брат. Он аккуратнее чертил и делал все надписи. Зато я трафаретом выводил большие буквы и офицерской линейкой делал кругляши, которыми отмечали забитые мячи. Офицерская линейка – это суперприспособление. Во-первых, можно было рисовать интересные вещи. А во-вторых, из нее получалась отличная дымовуха, если кто помнит.

Каждый чемпионат СССР разбивали на составляющие: таблица-шахматка, составы команд со статистикой, движение тур за туром. Если в тот год проходил топ-турнир сборных, расписывали и его от и до.

Пока жили на БАМе – тетради велись исправно, а когда вернулись в Минск, со временем энтузиазм прошел. Да и появилось новое увлечение: собирал программки, билеты, футбольные лотерейки, в которые, правда, ни разу не выиграл.

«Никто не думал, что будет эра интернета и все можно будет найти в два клика»

Станислав Силицкий-Бутрим, переводчик

– Нас было три брата, и у каждого была своя тетрадка. Старший болел за «Баварию», я – за «Ювентус», а младший – за «Милан». Что интересно, отцу футбол был до фонаря, но мы его постоянно уламывали выписывать нам «Прессбол». Обычно подписку нам дарили на Новый год. Газеты лежали везде. В какой-то момент их стало очень много, и старший брат решил завести тетрадь, куда планировал вклеивать самое интересное о своей любимой команде. Мы подключились. Никто же не думал, что будет эра интернета и все можно будет найти в два клика.

Раскладывали по полочкам каждый матч. Из «Прессбола» вырезали таблицу, записывали счет, составы, авторов голов. Вклеивали и то, что писали об игре журналисты. Даже если было всего несколько предложений, вырезали и клеили. Младший к этому добавлял еще статистику миланских бомбардиров. Ему было важно знать, сколько мячей было у Шевченко к 10 туру. Помню, когда «Милан» играл с БАТЭ, он посвятил матчу две или три страницы: расписал все.

Если чемпионаты Германии и Италии оказывались в газете на смежных страницах, то возникали споры: кто будет вырезать. Обычно старший брат продавливал интересы «Баварии», но иногда срабатывал принцип «кто первый, тот и вырезает».

Вообще, дома была вся доступная тогда продукция по футболу: газеты, журналы, журналы с наклейками, наклейки от жвачек. Сперва мы их просто хранили, а потом решили, что тоже можно вклеивать в тетрадку. И таких тетрадей тоже насобиралось очень много.

«Это здорово помогает тренировать память»

Родион Суворов, учитель истории

– В 1990 году шел чемпионат мира в Италии. Папа для удобства повесил на межкомнатную дверь большой плакат с талисманом чемпионата, таблицами всех групп и сеткой плей-офф. Мне тогда было семь лет, и я, проходя мимо, с интересом его рассматривал.

Кроме того папа вел футбольно-хоккейные тетрадочки. Чертил шахматки и все такое. Мне всегда хотелось научиться рисовать таблицы, как он. Летом 1991 года я вместе с мамой и братом отдыхал в профилактории в Ждановичах. Папа приехал в гости на день с тетрадкой, линейкой, карандашами и показал мне, как все делать. Обучение заняло примерно полчаса, и с осени я начал чертить самостоятельно. Первым был последний в истории розыгрыш Кубка чемпионов.

После сосредоточился на чемпионате Беларуси, Лиге чемпионов, отборах на Евро и на мир (причем во всех зонах) и топ-турнирах. А с 1998 года добавился еще и чемпионат России. По детству был интересен сам процесс заполнения, а потом вошло в привычку. Кроме того я обладал ценной информацией и в любой момент мог глянуть, кто на каком месте и как идет по дистанции. Это было очень удобно: не надо было перелопачивать кипы газет.

Активно перестал заниматься этим в 2012 году, но в преддверии чемпионата мира в России решил сделать «шахматки» ко всем предшествующим турнирам, начиная с 1930 года. Черчу в свободное время. Мне это здорово помогает тренировать память.