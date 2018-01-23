Видеофакт: Китайцы построили за ночь железнодорожную развязку 5 23.01.2018, 18:25

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В процессе строительства, занявшем девять часов, приняли участие 1,5 тысячи человек.

В Китае, в городе Лунъянь, за одну ночь была проложена железнодорожная развязка, пишет korrespondent.net.

В ходе строительства новую линию соединили с тремя старыми ветками. Процесс был снят на видео и опубликован на YouTube-канале Zidyboby.

Сообщается, что в операции были задействованы 1,5 тысячи рабочих и 23 экскаватора. Строительство продолжалось на протяжении девяти часов.

Дорога была не только проложена, но и подготовлена для использования. В частности, была проведена установка светофоров и средств, необходимых для мониторинга движения.