В Молдове потребовали лишить русский язык особого статуса 8 23.01.2018, 19:03

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Либеральная партия Молдовы хочет лишить русский статуса «языка межнационального общения».

Либеральная партия Молдовы потребовала отмены статуса русского языка как языка межнационального общения в стране. Об этом заявил председатель партии Михай Гимпу, передает lenta.ru cо ссылкой на «Инфотаг».

Он сообщил, что депутаты от партии обратятся в Конституционный суд страны, где оспорят законодательные акты, закрепляющие статус русского языка в Молдове. Гимпу напомнил, что, согласно закону о функционировании языков на территории Молдавской ССР, принятому в 1989 году, за русским языком в стране закреплен статус языка межнационального общения.

«Это неприемлемо, на территории Молдовы может быть только один язык межнационального общения — государственный румынский язык», — сказал Гимпу. Он считает, что положение закона противоречит Конституции Молдовы, где говорится, что «государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, но вовсе не придает им какой-то особый статус».

Политик добавил, что требование не направлено против русскоязычных граждан. По его мнению, инициатива посодействует тому, чтобы Молдова «жила в мире и процветании в соответствии со своими традициями».

Депутат Либеральной партии Ион Касьян заявил, что «особый статус русского языка противоречит положению конституции о равенстве всех граждан республики перед законом, ведь представители других нацменьшинств республики подвергаются дискриминации, так как вынуждены общаться на русском, а не на своем родном языке».

В декабре 2017-го правительство Молдовы одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. До этого в основном законе страны было прописано, что государственным является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики».

Напомним, Молдова намерена взыскать миллиарды долларов с России за оккупацию Приднестровья.