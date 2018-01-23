Что ожидать от биткоина в 2018 году? 4 23.01.2018, 19:20

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Не все аналитики видят радужные перспективы.

Прошлый 2017 год считался рекордным для криптовалюты в целом. Криптовалюта биткоин, которую многие сравнивают с цифровым золотом, смогла за этот год вырасти более чем в 10 раз. С отметки в 926 долларов стоимость его прыгнула до 9 тыс. долларов. При этом были падения и подъемы (до 20 тыс.дол). Какой прогноз биткоина на 2018 год? Будет ли обвал или же, наоборот, нужно ждать невероятного подъема цены? На эти и другие вопросы попробовал найти ответы cryptellect.net.

Прогнозы на 2018 год от экспертов

Составить прогноз стоимости биткоина на 2018 год и более пытаются многие аналитики. Но к однозначному ответу никто прийти не может. По мнению Константина Негачева, сооснователя блокчейн-проекта VRT World прогноз курса биткоина на 2018 более чем радужный. Он считает, что в этом году следует ожидать подъема цифры до 20 тыс и более.

Прогноз цены биткоина на 2018 год от другого эксперта, Дмитрия Мацука достигает 40 тыс. долларов за одну единицу криптовалюты. Он объясняет этот рост выходом на корейские рынки, а также ожидаемым выходом фьючерсов на эту валюту в Японии и США.

По мнению Мансур Гусейнова, директора по инвестициям в инвестфонде Cryptolife, курс биткоина к российскому рублю будет только подыматься и достигнет 2500000 рублей. Хотя возможно краткосрочное падение и новая волна подъема. Повышение цены объясняется внедрением технологий масштабирования, а также признание криптовалюты в мире и официального закрепления статуса «цифрового золота».

У многих экспертов прогнозы на 2018 год относительно биткоина совпадают в том, что как только розничные гиганты начнут использовать эту криптовалюту, то рост ее стоимости уже никто не сможет остановить.

По заявлениям некоторых специалистов, в 2140 году планируется выпуск последнего биткоина. В таком случае их цена станет запредельной. Иметь этот вид криптовалюты смогут только давние владельцы или же крупнейшие корпорации.

Виды криптовалют

За последнее время появилось много «копий» биткоина, за которыми также приходится следить.

Летом 2017 года на рынке появилась новая криптовалюта – биткоин кэш. После хард форка (разделения) от биткоина она начала набирать обороты и теперь довольно активно растет в цене. Уже в конце 2017 года стоимость достигала 3 тыс. долларов. По мнению представителей валюты, прогноз курса биткоин кэш на 2018 год очень перспективный. В основном, он вызван «искусственным» спросом.

Прогнозы еще одного форка, биткоин голд, на 2018 год также достаточно перспективны. Возможно, благодаря большому количеству майнеров, спрос на эту валюту будет расти, а за ним и стоимость.

Что в итоге?

Не все аналитики видят радужные перспективы. Прогноз биткоина на декабрь 2018 год от Saxo Bank вовсе шокировал как владельцев, так и майнеров. Аналитики заявили, что уже после декабря и до конца 2019 года стоимость биткоина упадет до 1 тыс. долларов за единицу.

Но пока что прогноз биткоина на февраль 2018 год довольно оптимистичен. И для тех, кто хочет заработать на колебаниях в стоимости валюты, этот год может оказаться весьма доходным.