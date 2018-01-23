В ФСЗН напомнили про взносы ИП, адвокатам и нотариусам 2 23.01.2018, 19:56

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Фото с сайта sgpress.ru

За просрочку - штраф в 222 рубля.

В фонде социальной защиты населения напоминают индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам про дедлайн по уплате страховых взносов за 2017 год. Крайний срок уплаты — 1 марта, передает tut.by.

Так, за прошлый год минимальная сумма страхового взноса составляет 1113 рублей.

Освобождаются от обязательной уплаты страховых взносов индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности: состоят в трудовых отношениях; являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц; являются получателями пенсий; имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования.

Освобожденные от обязательной уплаты страховых взносов имеют право добровольно уплачивать страховые взносы на пенсионное и (или) социальное страхование. Период добровольной уплаты засчитывается в трудовой стаж и принимается во внимание при исчислении пособий по социальному страхованию.

При неуплате в срок обязательных страховых взносов в бюджет фонда начисляется пеня. Индивидуальные предприниматели, нарушившие сроки уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, привлекаются к административной ответственности, им грозит штраф в размере 20% от суммы обязательных страховых взносов (1 113,00×20% = 222,60 руб.).

Напомним, Минтруда подготовило проект указа об освобождении индивидуальных предпринимателей, которые приостанавливают деятельность, от обязательной уплаты взносов в ФСЗН. Указом предусмотрены периоды, на которые ИП может приостановить свою деятельность и не платить взносы в ФСЗН.

Напомним, сразу же после назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты индивидуальные предприниматели обратились к ней с просьбой пересмотреть их взносы в ФСЗН. Так, общественное объединение «Перспектива» направило письмо, в котором просило разрешить ипэшникам платить страховые взносы пропорционально отработанному времени. Речь идет о том, чтобы предприниматель — плательщик единого налога, в случае если он не работает какой-либо период времени и не уплачивает за этот период единый налог, получал право уплачивать за этот период взносы в ФСЗН на добровольной основе. Ранее Ирина Костевич анонсировала, что ИП, которые приостановили деятельность из-за ухода за нуждающимися в постоянном присмотре престарелыми старше 80 лет или инвалидом первой группы, могут освободить от уплаты взносов в ФСЗН.