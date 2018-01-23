РФ хочет изменить расчет тарифов на транзит нефти через Беларусь 2 23.01.2018, 20:04

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Российская сторона предлагает принять новую методику изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти.

Российская сторона предлагает принять новую методику изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Белорусские коллеги вышли к нам с предложением индексации 7,6%. На переговорах мы им предложили — 4%, как у нас [в России]. Они не согласились. Далее вступило правило методики, согласованной обеими сторонами: среднегодовой индекс российской инфляции (3,7%) плюс 3 процентных пункта равно 6,7%. С этой цифрой пришлось согласиться», — сказал Демин (цитата по ТАСС).

При этом он привел мнение замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, который во время переговоров отметил, что существующая методика была разработана при инфляции около 10%, «и теперь должна быть принята новая методика».

Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заявило, что с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории.

«Ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ и ОАО „Полоцктранснефть Дружба“ по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%», говорилось в сообщении пресс-службы МАРТ.