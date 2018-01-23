Зачем Москва отменяет монголо-татарское иго? 29 Сергей Климовский

23.01.2018, 20:43

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В России вновь активизировали информационную кампанию по отмене монголо-татарского ига.

Она стартовала ещё в 2010 г., но шла вяло, и теперь – новая волна утверждений: ига – не было. Кому-то в Кремле иго стало почему-то мешать и его хотят отменить, к чему и готовят население. Задача более сложная, чем разбить Мамая на Куликовом поле, так как население знает: Мамай и поле были, а теперь их вроде как не было, и не понятно, чем гордиться. Поэтому компания "долгоиграющая".

"Ключ" к ней надо искать в политике Кремля, так как проверено: если Москва опять переделывает историю, то следует ожидать нового разворота в её политике. Прежде, чем выяснить, куда собирается повернуться политика Москвы после официального изгнания из истории ига, взглянем на сам процесс изгнания.

Изгнание стоит на трёх тезисах-китах. Тезис первый: монголо-татары – это русские или славяно-скифы, или русы-арии, и они европеоиды, а не монголоиды. Второй тезис: если монголо-татары – это русские, то русские не могли сами себя завоевать. Следовательно, нашествие Батыя – это междоусобная или гражданская война между русскими, поэтому назвать её иностранным завоеванием нельзя и, соответственно, никакого ига не было. Третий и заключительный тезис: монголо-татарское иго придумал коллективный Запад, чтобы унизить русских, назвать их отсталыми азиатами, навязать им западную культуру, морально подчинить себе и захватить их земли.

В общем, монголо-татарское иго – это выдумка и информационная диверсия Запада, начатая им в XVI веке, а может ещё в XIII в. при жизни Батыя, – тут мнения расходятся. Но ей надо дать решительный отпор, – тут полное единство мнений: иго отменить. В РФ эту тему в разных вариантах продвигают около 10 лет, так как Госдуме сложнее принять постановление об отмене ига и объявить Батыя русским, чем отменить постановление Верховного Совета СССР о возврате Крыма Украине. Поэтому идет "творческий" процесс и "историки" спорят.

5 сентября 2017 г. Александр Прыжов, доктор исторических наук и профессор Московского государственного педагогического университета, заявил: иго придумали в XVI в. польский историк Ян Длугош (1415-1480) и украинцы, с той поправкой, что самих украинцев ещё не было, их поляки придумали позже.

Когда поляки сделали своего агента Михаила Романова царем в Москве, то к нему на службу приехали люди из Киева и стали теснить бояр. Украинцы и выдумали иго, чтобы тех совсем вытеснить: себя они называли настоящими русскими, а местных бояр – ненастоящими, испорченными игом, и потому недостойными служить царю. По мнению Прыжова, украинцы написали все летописи, куда вставили Батыя и иго, а династия Романовых – это проект Запада по захвату России. Вероятно, Поклонская тоже агент Запада, если защищает Романовых, а украинцы могут добавить бескровный захват Москвы при первом Романове к другим своим подвигам: выкапыванию Чёрного моря, вооружению ракетами КНДР, созданию ИГИЛ и разгрому авиабазы РФ в Хмейим.

Об отсутствии ига 2 июня 2017 г. вдруг заговорил и высокий номенклатурный чин – Валерий Чудинов – академик, директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации и председатель комиссии РАН по культуре древней и средневековой Руси. Он объявил: ига не было, так как, если бы монголы завоевали Русь, то русские говорили бы сейчас на монгольском языке, подобно тому, как в Америке говорят на испанском. Попутно Чудинов зачем-то обидел итальянцев: назвал их плохими вояками, так как они свой язык никому не навязали. Академик о романских языках Европы ничего не слышал, и не знает, – медики до сих пор пишут рецепты на латыни.

С похожим опровержением ига в сентябре 2014 г. выступала и Елизавета Веселовская, заведующая лабораторией Института антропологии и этнографии РАН. По её мнению, если бы иго было, то русские должны были бы иметь монголоидные черты лица, а этого нет. Следовательно, завоевали Русь не монголы, а европеоиды. Веселовская и Чудинов не знают: кочевники Батыя даже не пытались осесть в лесах Московии – не их ландшафт, почему не могли изменить там ни язык, ни генотип. Армия Александра Македонского тоже прошлась по Азии, но у туркмен и узбеков нет греческого профиля, и говорят они не на греческом языке.

Другие "аргументы" тоже не менее убедительные. Среди них утверждение: войско Батыя состояло из славян – донских казаков, и он был у них атаманом. Это проще, чем доказывать: русские, скифы и арии – это один и тот же народ, всегда живший в Сибири и на Алтае, откуда теперь "єсмь пошла Руская земля". Не повезло "народному целителю" с дипломом историка Николаю Левашову, – умер в 2012 г. Левашов утверждал: Александр Невский был великим ханом Золотой Орды. Сегодня он рассказал бы ещё много нового и интересного, а так остался один отец "новой хронологии" Толик Фоменко, объявивший: не было ига, так как Батый и Александр Невский – это один и тот же человек, а Ярославль – это древний Новгород. Чем плох Фоменко – всё объяснил, и не оставил коллегам места ни для полёта фантазии, ни для игры ума.

Если до 2014 г. иго отменяли в основном Фоменко, Левашов, верные Батыю казаки, и другие подвижники, то с 2014 г. начался "перелом" и в бой с игом вступили официальные историки, и академик Чудинов стал ссылаться на Фоменко как на авторитет по теме ига. Причина – в 2014 г. Путин объявил разворот политики, экономики и труб с Запада на Восток. Вслед за трубами "Силы Сибири" стали разворачивать и историю в сторону Китая, где тоже считают: монголо-татарского ига на Руси не было, а было её завоевание китайцами.

Первопроходцем в этом направлении был Лев Гумилёв. Он ига не отрицал, но говорил: это был полезный симбиоз Руси и Орды, благодаря ему отразили западную угрозу. Иго было полезно для Московии, как сейчас ей полезны продуктовые антисанкции. В общем: слава Батыю и Чингисхану! Малочисленные ливонские рыцари – добровольцы воинства Христова, с ними, а не тевтонцами, эпизодично и воевал Александр Невский, выросли до размера системной и плановой атаки всего Запада, сопоставимой с угрозой от НАТО, но без ракет. Любил Гумилёв создавать химеры, особенно по заданию партии, но и от себя выдвинул несколько полезных идей. Партия за это книги Гумилёва издавала, академики писали на них позитивные рецензии, а журналы без отказа печатали его статьи, но своему по статусу он был неформал в науке. Партия хотела, чтобы такие идеи выдвигал именно неформал и их не воспринимали как линию партии. У партии был болезненный опыт по рихтовке своей линии, и чтобы опять линию не ровнять, она решила "выкатить" идеи Гумилёва как пробный шар и задел на будущее.

Это будущее неожиданно настало в 2014 г. в результате Украинской революции и волн от неё. Теперь идея Гумилёва о полезном симбиозе Руси и Орды стала востребованной по трем причинам.

Первая. Если отменить иго, то можно уверенно говорить: Россию никто и никогда не мог завоевать и поставить на колени. Иго, официально длившееся с 1238 по 1480 год, а реально – до царевны Софьи и походов Голицына в Крым, очень портит это утверждение. Без ига всё выглядит гораздо лучше, а вставание с колен с 2014 г. россияне до сих пор не могут осмыслить: вроде как никто их не завоёвывал, но с колен встают. Видимо, были повержены "окорочками Буша" и их иго сбросили, когда ввели продуктовые антисанкции.

Вторая. Если ига не было, а был приятный симбиоз, то можно называть татар и бурятов своими единоутробными братьями и начинать рассказывать о Золотой Орде как колыбели многих братских народов, в том числе и русского. В условиях, когда в РФ назревает серия национально-освободительных революций, это очень охранительно.

Третья. От симбиоза с Ордой можно перейти к более практичному симбиозу с Китаем, если принять его трактовку ига. Это гораздо удобней, чем выяснять: кто исказил учение Маркса, – китайские или советские коммунисты. Так как обоим давно безразличен Маркс с его аморфным учением, то лучше вспомнить об империи Чингисхана, в которой были и Москва, и Пекин, и у которой первое время не было ни единой религии, ни официальной идеологии. Для заявленного разворота РФ на Восток – это удобный исторический фон, а цель – новая Евразийская империя – приятно греет души Кремля и Газпрома.

Для её достижения Москве надо сделать два шага: переформатировать иго в симбиоз, и договориться с Пекином: кто в ней будет "старшим братом". Так что, монголо-татарское иго в перспективе отменят, если успеют, – РФ может исчезнуть еще до того, как группа академика Чудинов напишет новую версию истории российской.

Налаживание симбиоза с Китаем тоже имеет свои трудности, так как он больше нужен Москве, чем Пекину. В Пекине никуда не спешат и ждут от нее выражения покорности не только на словах, но и в делах, хорошо понимая, чем глубже РФ влезает в конфликт с ЕС, США и Украиной, тем более уступчивой и инициативной она становится. Образно говоря, Москва в своих отношениях с Пекином из элитной куртизанки, ожидающей подарков и знаков ухаживания, всё больше трансформируется в уличную проститутку, которая сама должна проявлять инициативу и в ситуации, когда Китай – её единственный "клиент", так как Запад отказывается покупать у неё "ужастик" о китайской угрозе, от которой Россия обещает его защищать. На Западе окончательно осознали: сама РФ – больший "ужастик", чем китайская и северокорейская угрозы вместе взятые. Поэтому в Пекине спокойно ждут от Москвы новых преференций для китайцев в РФ, биг-бордов "Русский с китайцем – братья на век", правильной трактовки ига, и для поощрений избирательно поддерживают её в ООН.

Сергей Климовский, кандидат исторических наук, историк и археолог, obozrevatel.com.