Гродненцы предложили властям отметить 100-летие БНР вместе 2 23.01.2018, 20:59

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14 организаций подписались под обращением в горисполком отпраздновать День Воли вместе.

Представители политических партий и общественных организаций Гродно отправили коллективное обращение к городским властям с предложением отметить 100-летие Белорусской Народной Республики вместе, передает «Радыё Рацыя».

- 14 организаций подписались под обращением в городской исполнительный комитет с предложениями присоединиться к работе оргкомитета по празднованию столетия 25 марта. Прежде всего, мы пытаемся выйти на праздничный формат этого события, чтобы не было никакой конфронтации и нелепостей.

Совместно хотим отметить большую дату - столетие образования Белорусской Народной Республики. Согласно законодательству, решением горсовета, для того, чтобы эти мероприятия прошли на определенном уровне, на высоком уровне, в работе оргкомитета и организации этих мероприятий должны принимать участие представители городской администрации, - рассказал руководитель Гродненской организации Партии БНФ Вадим Саранчуков.

В Гродно празднования годовщин БНР проходили в разные годы по-разному. 10 лет назад городские власти даже позволили провести мероприятие в большом зале дворца «Юность». В этом году представители демократической общественности Гродно планируют провести также целый ряд мероприятий.