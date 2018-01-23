Варшавская фондовая биржа побила рекорд всех времен 1 23.01.2018, 21:05

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Индекс WIG превысил результат десятилетней давности более чем на 100 пунктов.

Белая полоса Варшавской фондовой биржи (ВФБ) продолжается. Во вторник был побит рекорд всех времен – индекс WIG, объединивший все крупные компании на ВФБ, на более 100 пунктов превысил результат десятилетней давности. С начала января инвесторы могли заработать на акциях в среднем около 10%, передает «Радио Польша».

2017 год стал лучшим годом для Варшавской фондовой биржи за последние 5 лет – котировки акций выросли более чем на 20%. Первые дни нового года продолжают приносить инвесторам хорошие новости – индекс WIG во вторник побил рекорд всех времен. Его котировки превысили 67 900 пунктов.

До сих пор пик торгов был зафиксирован в июле 2007 года, когда WIG достиг уровня 67 773 пункта. Сразу после этого на финансовых рынках произошел кризис, и всего за полтора года цены акций упали примерно на 70%.

Целых 9 лет потребовалось для возмещения убытков на медвежьем рынке, которые продолжались менее 20 месяцев.