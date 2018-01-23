Водительские ошибки, которые ускоряют износ автомобиля 17 23.01.2018, 21:18

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Эти советы помогут вашему авто прослужить дольше.

Допустим, вы – добропорядочный автомобилист. Вы не заливаете бензин из ржавой цистерны, вкопанной в землю где-нибудь поблизости от трассы. Меняете масло в моторе раз в 15 или даже в 10 тысяч километров и делаете всякие сервисные процедуры на СТО, как предписывает производитель. Не гоняете, как умалишенный, крутя мотор в отсечку. Не носитесь по ямищам на полной скорости, громыхая люфтящими соединениями в подвеске. И в общем-то уверены, что ничего плохого для своего автомобиля не делаете, не укорачиваете его беспроблемную жизнь и не создаете задел для проблем в будущем. Скорее всего, вы заблуждаетесь, пишет autotheme.info.

ОШИБКА: ПРОГРЕВ НА ХОЛОСТЫХ

Как не надо делать?

Наверняка вы читали, что рвать с места на холодной машине, особенно если она с АКПП и особенно в сильный мороз – смерти подобно. Масло густое, смазки недостаточно, последствия очевидны. Но ничего хорошего не сулит и другая крайность, когда вы заводите мотор и минут по 15 стоите у дома, «молотя» на холостых, чистя снег, перекуривая и ожидая жену с детьми.

Что будет?

Вообще греть машину на холостом ходу – это неэффективно, потому что мотор без нагрузки разогревается медленно. Допустим, что медленный прогрев вас не пугает, равно как и впустую потраченное топливо. Но беда в том, что долгая и регулярная работа холодного мотора на холостых оборотах может привести к задирам на цилиндрах.

Особенно это актуально для моторов с непосредственным впрыском в камеру сгорания, например, современных фольксвагеновских двигателях серий EA888 и EA113. Смесь при прогреве, как известно, специально переобогащается, а при низких температурах избыток топлива не успевает испариться. Как следствие – распыл бензина под высоким давлением просто смывает масляную пленку со стенки цилиндра. Второй момент – более холодное и вязкое масло задерживается на поршневых кольцах и в больших количествах, чем обычно, попадает в камеры сгорания. И это касается не только «непосредственных», но и вообще всех моторов «от мала до велика».

Как надо делать?

Погрев машину несколько минут и счистив снег, аккуратно начинайте движение (ключевое слово – «аккуратно»), чтобы быстрее прогреть мотор и коробку и избежать долгой работы на холодную. Если вам один раз нужно кого-то подождать, не стоит впадать в панику. Но привычка подолгу «греться» по утрам через год-другой может дорого вам обойтись. Ну, или не вам, а следующему владельцу.

На случай, если вы вдруг выбираете себе эффективный «автозапуск», рекомендую приобрести не систему дистанционной «заводки», а подогреватель антифриза, который и облегчает пуск мотора, и сразу же делает «печку» горячей.

ОШИБКА: «ГОРЯЧАЯ» РАБОТА НА ХОЛОСТЫХ

Как не надо?

Вообще стоит избегать подолгу заставлять мотор работать на холостых, даже если он прогрет, и проблема с «поливанием» холодной стенки цилиндра из форсунки непосредственного впрыска неактуальна, а масло достаточно горячее и жидкое. Это касается, опять же, долгих ожиданий пассажиров с включенным мотором и… да-да, пробок. Пробки – это многогранное зло.

Что будет?

На современных «слишком умных» машинах, особенно немецких премиальных, часто стоит управляемый термостат, который настроен так, чтобы совершенно намеренно ограничивать охлаждение антифриза через большой круг и повышать рабочую температуру на холостых. Цель? Ну а как вы думаете? Конечно, снижение расхода топлива во имя священных маркетинговых показателей.

Сама по себе работа мотора в условиях повышенной температуры – это очень плохо. Теряет смазочные свойства масло, попутно разжижаясь настолько, что опять-таки обильно утекает в камеры сгорания. Дубеют всевозможные резиновые детали – патрубки, сальники и т.п. И даже если никакого управляемого термостата у вас нет, то на холостых плохой газообмен, из-за чего опять-таки стареет и коксуется масло.

А еще когда перегретый на холостых мотор заставляют резко трогаться с места, от смены режимов возникает детонация в цилиндрах, которая дает ударную нагрузку на поршневую группу. Если увлекаться такими фокусами, можно попасть на дорогой капремонт.

Как надо?

Поменьше стоять с заведенным мотором, поменьше ездить через пробки. Нет, я серьезно. Вы правда уверены, что полтора-два часа от дома до работы и столько же обратно – это нормально? Это не так. Подумайте, может стоит сменить место жительства или работы, а то и вовсе пересесть на метро?

И таки да, в данном случае выгодно смотрятся автомобили, оснащенные столь ненавидимым в народе «старт-стопом». Если вам так нравятся самоистязания в пробках, то, возможно, хотя бы не стоит каждый раз отключать эту систему перед тем, как ехать?

ОШИБКА: ПОСТОЯННАЯ ЕЗДА НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ

Как не надо?

«Отжигать» на машине плохо, вам об этом рассказывали. Выше износ силового агрегата, выше риск попасть в ДТП, в конце концов… Но вот постоянно «тошнить», да еще и на самой высокой передаче (которую услужливо «подтыкает» настроенная на максимальную экономию АКП) – это тоже плохо.

Что будет?

Последствия для мотора, в общем-то, похожи на те, что возникают при холостых. Атмосферные моторы страдают от плохого газообмена, у турбированных с продувкой проблем нет на любых оборотах. А вот повышенная нагрузка на коленвал, которая возникает на малых оборотах всегда, никуда не денется. Слышали про проворот вкладышей? Если вы ездите, все время еле-еле касаясь педали долго-долго, а пробег уже немалый, это может с вами приключиться.

Как надо?

Ездите сбалансированно. Плавные разгоны, плавные торможения, разные диапазоны оборотов. Конечно, желательны свободные дороги и поменьше пробок, так что смотри предыдущий пункт.

ОШИБКА: ПРОЕЗД НЕРОВНОСТЕЙ ПОД ТЯГОЙ

Как не надо?

Вы катитесь себе на небольшой скорости, и вот впереди препятствие. Высоко выступающие рельсы, пригорок, камень, поребрик… В момент преодоления препятствия вы делаете что? Держите тягу педалью газа или даже добавляете. И тем самым отнимаете за раз сотню-другую километров ресурса трансмиссии.

Что будет?

Ударная нагрузка под тягой порождает сильные крутильные колебания в трансмиссии, которые могут быть в несколько раз выше максимальной тяги от мотора. Крутящий момент может вырасти до 10 раз в особо запущенных случаях. Вряд ли от одного форсированного преодоления препятствия «на газу» да с пробуксовочкой вы поломаете коробку, но постоянное злоупотребление этим повреждает дифференциал, ШРУСы, а сильнее всего – цепь или ремень вариатора, если он у вас есть. Да и вообще любой АКПП достается при таких нагрузках. Если же у вас «механика» и современная машина, то от таких крутильных колебаний страдает уже двухмассовый маховик. Сходите на сайт с автозапчастями, посмотрите расценки на них – удивление будет неприятным.

Как надо?

Вообще поменьше ездить по плохим дорогам и побольше – по хорошим. А если это для вашего города звучит как издевательство, то хотя бы не газуйте сильно при форсировании ям. Спокойно, тихонечко преодолевайте их без резких движений. А на поребрики заезжать вы бросьте. Не позорьте автомобильное сообщество своим хамством.

МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ И БОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ОШИБКИ

Посадка в салон, держась за руль

Эта привычка присуща владельцам внедорожников. Если ручки нет, а забираться неудобно, хватаются за баранку. Забывая о том, что рулевая колонка на такие нагрузки просто не рассчитана и рано или поздно начнет люфтить. Замена дешева не всегда, особенно если машина премиальная — например, Audi Q7.

Нажатие коленями на сиденье

Пожалуй, это хорошо известная проблема, но повторенье – мать ученья. Когда вы опираетесь коленкой, пытаясь что-то достать из салона, то высок риск повредить тонкие нити обогрева кресла или даже порвать обивку.

Езда с открытым окном

Есть кондиционер? Включите его, перестаньте экономить 100 граммов топлива на 100 километров и не опасайтесь заболеть. Кондиционер полезен даже зимой, потому что сушит воздух. Про миф о простуде мы писали летом, а тут я скажу про другие риски. Пыль с улицы будет въедаться в ткань и стыки отделочных панелей, забиваться в механизмы стеклоподъемников. Повышенная влажность при слабой циркуляции воздуха (если вы не открываете окно нараспашку, а оставляете «щелочку») способствует коррозии. А еще, катаясь в открытой машине, вы можете не услышать какой-нибудь важный шум – зарождающийся трансмиссионный гул, например. Привычка не самая опасная, но вредная.

Кручение руля на месте

Этот совет относится к категориям «старых песен о главном», которые с годами не теряют актуальности. Я бы вообще не писал об этом, если бы ежедневно не видел на паркингах характерные полукруглые следы от вращения колес. Шипы вылетают, рулевая рейка страдает, ГУР или ЭУР просят пощады… Но люди продолжают крутить, целясь в узкое парковочное место. Особенно это опасно, если резина широкая, а машина тяжелая – нагрузка возрастает до критической, и ремонт может состояться тысячах на 80 километров пробега. Облегчите жизнь рулевому управлению, поворачивайте руль хотя бы на минимальной скорости.