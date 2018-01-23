Как школьник из Беларуси зарабатывает на майнинге криптовалют 19 23.01.2018, 21:35

12,069

Восьмиклассник собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе.

Деньги на покупку видеокарт, при помощи которых происходит добыча криптовалюты, Никита попросил у мамы, пишет ВВС.

Напомним, майнинг в Беларуси не относится к предпринимательской деятельности. Доходы от криптовалютных операций не облагаются налогами до 1 января 2023 года.

Декрет №8 вступает в силу 28 марта 2018 года. В этом видео Никита делится советами с начинающими майнерами.