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Как школьник из Беларуси зарабатывает на майнинге криптовалют

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  • 23.01.2018, 21:35
  • 12,069

Восьмиклассник собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе.

Деньги на покупку видеокарт, при помощи которых происходит добыча криптовалюты, Никита попросил у мамы, пишет ВВС.

Напомним, майнинг в Беларуси не относится к предпринимательской деятельности. Доходы от криптовалютных операций не облагаются налогами до 1 января 2023 года.

Декрет №8 вступает в силу 28 марта 2018 года. В этом видео Никита делится советами с начинающими майнерами.


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