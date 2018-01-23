Как школьник из Беларуси зарабатывает на майнинге криптовалют

Как школьник из Беларуси зарабатывает на майнинге криптовалют19
- 23.01.2018, 21:35
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Восьмиклассник собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе.
Деньги на покупку видеокарт, при помощи которых происходит добыча криптовалюты, Никита попросил у мамы, пишет ВВС.
Напомним, майнинг в Беларуси не относится к предпринимательской деятельности. Доходы от криптовалютных операций не облагаются налогами до 1 января 2023 года.
Декрет №8 вступает в силу 28 марта 2018 года. В этом видео Никита делится советами с начинающими майнерами.