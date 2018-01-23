В Беларуси обнаружены бальнеологические грязи Сакского озера 2 23.01.2018, 21:54

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Уникальные крымские грязи добывают с нарушением украинских и международных законов.

В Беларуси даже не пытаются скрывать, что в распоряжении здешних санаториев и других медучреждений имеются уникальные крымские грязи.

Объявления и реклама на эту тему присутствуют в различных источниках, сообщают «Новости Крыма».

Известно, что грязи с лечебными свойствами находятся на территории озера в Саках.

В настоящее время добычу здесь производят с нарушением украинских и международных законов. На незаконно добытые грязи выдаются такие же незаконные сертификаты Российской Федерации.

Лечебная продукция вывозится за пределы Крымского полуострова и через Россию попадает в Беларусь.

Разумеется, что прибыль от реализации сакских грязей попадает в бюджет оккупированного Крыма, которым распоряжаются пророссийские власти.

По мнению украинских юристов, Беларусь, которая считает себя страной, дружественной Украине, финансирует таким образом оккупационные власти Крыма.