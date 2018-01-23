Два белоруса включены в список претендентов на драфт НХЛ-2018 23.01.2018, 22:02

1,206

Владислав Еременко

В список попали защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко и форвард минского «Динамо» Егор Шарангович.

Центральное скаутское бюро НХЛ представило предварительный список на предстоящий драфт юниоров, который состоится 22 и 23 июня в Далласе.

В списки попали 393 хоккеиста из Европы и Северной Америки 1998−2000 годов рождения. В их числе нашлось место и для двух белорусов, сообщает belarushockey.com.

В списке по Северной Америке 18-летний защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко занял 79-е место. В нынешнем сезоне WHL он набрал 30 (11+19) очков в 38 матчах.

В лидерах североамериканского рейтинга нападающие Андрей Свечников (Россия; «Бэрри», OHL), Филип Задина (Чехия; «Галифакс», QMJHL), Брэди Ткачак (США, университет Бостона).

В списке по Европе 71-е место занял форвард минского «Динамо» Егор Шарангович. На счету 19-летнего хоккеиста 10 (4+6) очков в 46 играх КХЛ.

Лидируют в европейском рейтинге шведы — нападающий Расмус Далин («Фрелунда», Швеция), защитник Адам Боквист (молодежная команда «Брюнеса», Швеция), нападающий Исак Лундстрем («Лулео», Швеция).