Утечка мозгов из России ускорилась 4 23.01.2018, 22:07

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Все больше людей с высшим образованием уезжает из РФ из-за экономического кризиса и недовольства властью.

Об этом говорится в номере «Мониторинга экономической ситуации в России», опубликованном 23 января.

В докладе «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений» говорится, что, по данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году — около 59,7 тысячи. При этом авторы работы — сотрудники Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская и Никита Мкртчян — отметили, что эти данные значительно ниже реальных.

Согласно миграционной статистике иностранных государств, ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. Последние годы около половины граждан уезжают за границу из-за начавшегося в 2014 году экономического кризиса, еще четверть — из-за недовольства политической ситуацией. В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство.

Такой разрыв в данных демографы объяснили тем, что российская статистическая служба считает эмигрантами лишь тех, кто при отъезде снимается с миграционного учета. При этом часто уезжающие граждане этого не делают — в России у них остаются недвижимость и статус постоянного резидента.

Эмигрируют россияне в основном на Запад. Около трети из них едет учиться в магистратуру или аспирантуру, еще треть — работать. Половина трудовых иммигрантов в Европе находятся там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Некоторые переезжают за рубеж для воссоединения с семьей.

Многие из уехавших хорошо образованы. В Росстате уверены, что доля таких людей в общем потоке эмиграции составляет от 30 до 70 процентов в зависимости от принимающей страны. Данные зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами свидетельствуют, что последние семь лет наблюдается рост квалифицированной эмиграции из России — в среднем 40 процентов переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов — около 800 тысяч человек.

Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на действующую уже много лет программу привлечения квалифицированных иностранных кадров, миграция в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. И даже если у мигранта есть должное образование, вероятнее всего, он сможет устроиться только на не требующую никакой квалификации работу.