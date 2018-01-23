В среду в Беларуси будет до -18 23.01.2018, 23:04

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Фото: Bigmir.net

Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 января. Об этом агентству БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет преимущественно без осадков. Днем по северо-западу страны пройдет снег, в западных районах Брестчины и Гродненщины прогнозируются мокрый снег и дождь.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, изморозь. Днем местами по северо-западу возможен гололед. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 14 м/с.

Ночью столбик термометра покажет -9... -15 градусов, по восточной половине страны при прояснениях будет 16-18 ниже нуля. Днем синоптики обещают 1-7 градусов мороза, по западу страны будет от нуля до 1 градуса тепла.