Болельщикам запретят проносить флаги РФ на спортивные объекты в Пхенчхане 4 23.01.2018, 23:24

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Российские болельщики не смогут поддерживать своих спортсменов с триколором.

Главный редактор дирекции спортивного вещания российского Первого канала Василий Конов сообщил, что во время Олимпиады-2018 болельщикам будет запрещено проносить на спортивные объекты флаги стран, не участвующих в Играх.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от Пхенчхана-2018. Спортсмены, которым МОК позволит выступить на Играх, будут представлять команду «Олимпийских атлетов из России».

«Ну что, флаги не принимающих участия в Олимпийских играх стран запрещено теперь проносить болельщикам на трибуны Олимпийских объектов на Играх в Пхенчхане. Напомню, Россия не принимает участия в Олимпийских играх. То есть формально флаг России под запретом на всех объектах Игр», — написал Конов в твиттере.