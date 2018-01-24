Ученые: Замороженные овощи оказались полезнее свежих 1 24.01.2018, 7:51

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К нестандартному заключению пришли исследователи из Сиднея.

Для соблюдения диет и режимов питания, способствующих похудению, замороженные овощи могут быть полезнее свежих, – к такому заключению пришли ученые из Университета Сиднея. Выяснилось, что часто замороженные овощи содержат больше питательных веществ, пишет newsyou.info.

Австралийские ученые провели исследование с участием 1000 человек. Они ежедневно ели овощи, но часть испытуемых по заданию специалистов употребляла в пищу только замороженные продукты.

Как оказалось, использование замороженных овощей лучше помогает людям выдерживать здоровым режим питания, – прежде всего потому, что их проще использовать. «Такие овощи удобны, поскольку продаются в уже готовом виде и не требуют дополнительной обработки. При этом потери полезных веществ в огородных плодах оказались минимальными», – привели свои доводы авторы проекта.

Эксперты отметили, что сам процесс заморозки подразумевает сохранение в продукте всех его полезных микроэлементов. По их словам, при замораживании в некоторых овощах снижается уровень витамина С, но только незначительно. Отдельные виды овощей совершенно не теряют в своей витаминной пользе, – например, в моркови витамин С при заморозке сохраняется практически в первоначальном объеме.

«Во время размораживания овощи теряют полезные вещества, но все равно в только малых количествах», – добавили авторы исследования.