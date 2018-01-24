Экономика от Лукашенко: Вбухал деньги, а потом думай 2 24.01.2018, 7:59

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«Законы», регулирующие белорусскую экономику – абсолютно прошлый век.

Если у тебя только один чемодан без ручки, то его еще как-то можно нести, обхватив руками. А вот что делать, если у тебя таких чемоданов минимум два? Бывший помощник главы Беларуси в экономических вопросах, а ныне посол в Китае Кирилл Рудый предложил ответить на инвестиционный голод в отечественной экономике… ставкой на криптовалюты. Буквально – в атомных масштабах, говорится в репортаже «Белсата».

«В условиях ожидаемого избытка электроэнергии после введения АЭС крупные майнеры могли бы загрузить белорусскую АЭС», – уверен Рудый.

Идея не новая

После того, как соседние страны отказались покупать островецкую электроэнергию, власти заговорили то об обязательной электрификациюи отечественного хозяйства, то о народном электромобиле. А интернет просто расцвел мемами и шутками о том, куда на самом деле можно деть ненужную электроэнергию с будущей АЭС – майнить биткоины!

«Ситуация с электроэнергией и с атомной электростанцией – это классический случай, который ярко демонстрирует, что в нашей стране очень опасно шутить. Ведь иногда кто-то пошутит, а потом эти шутки превращаются в реальность», – говорит финансовый аналитик Вадим Иосуб.

Консультант в автоматизации крупного бизнеса Николай Масловский добавляет: пока в целом экономика в стране действует по принципу «Вбухав деньги, что-то там сделал, а потом только думай, как это продать» – никакие новые технологии банально не сработают. И законы, регулирующие белорусскую экономику, – абсолютно прошлый век.

Впрочем, а какие еще перспективы могут быть у чемодана без ручки?