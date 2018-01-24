Девять признаков СССР, от которых пора избавиться белорусам 24.01.2018, 8:13

2,228

«Совок» прочнее всего закрепляется на бытовом уровне.

Белорусы разрабатывают приложения дополненной реальности, сидя в офисе Марка Цукерберга, ходят по подиумам Милана, вместе со своими спектаклями попадают в топ лучших по версии The New York Times – одним словом, обоснованно претендуют на звание людей будущего. Но вместе с ними в Беларуси живут и другие персонажи, которые до сих пор исповедуют правила жизни Советского Союза. Издание kyky.org собрало признаки СССР, которые все еще заметны во многих из нас.

1. Банка из-под растворимого кофе как замена пепельнице в подъезде

В начале 90-х курили везде, вообще везде: в продуктовых магазинах, самолетах, кинотеатрах, офисах. Затем началась антитабачная пропаганда: не курильщики бастовали против табачного дыма и приличные пепельницы потихоньку вытравливали из общественных мест. Конечно, в квартирах (пока что) курить не запрещали, но белорус еще в середине прошлого века понял, что справлять никотиновую нужду лучше в подъезде за идеалистически правильным диалогом с соседом. Так на лестничных клетках начали появляться жестяные банки от растворимого кофе и консервов, а между оконных рам – сборки пустых пачек преимущественно от «крутых» сигарет типа L&M и Marlboro (сейчас ради таких за границу, между прочим, ездят). С западными антитабачными законами эпоха перекуров на площадках, кажется, канула в лету. Но на самом деле, нет: до сих пор в каждом многоквартирном доме можно встретить персонажей, которым милее выйти из квартиры на курительный променад в парадное (и плевать, что за это теперь дают штраф до 735 рублей).

2. Синдром вахтера, сопровождающийся переходом на «ты»

Синдром вахтера – это такое сложное и отчасти генетическое заболевание, ему подвержены люди, у которых не самое высокое социальное положение обратно пропорционально чувству собственного достоинства. Реальная история: во время покупки талона на проезд у водителя автобуса нашего журналиста заставили отчитаться, почему он не смог приобрести билет в киоске на остановке. Обычно синдромом вахтера заражаются люди, которые прожили в Союзе Социалистических Республик хотя бы больше трех-четырех пятилеток и застали хотя бы одного-двух вождей. Впрочем, такое же поведение сегодня демонстрируют и молодые люди, которые были рождены уже при более чистом кислороде. Инертно советским миллениалам, как и их родителям, ничего не стоит начать коммуникацию с незнакомым человеком, минуя стадию перехода с «вы» на «ты». «Девушка, давай познакомимся», – это первая стадия синдрома вахтера. Осторожно, с возрастом обычное хамство юного студента прогрессирует в комплекс бога ответственного за шлагбаум. И тогда бежать будет уже поздно.

3. Боязнь смотреть окружающим в глаза

Мы не отрицаем, что в Беларуси существуют минутные романы, которые случаются на эскалаторах Октябрьской, когда люди просто смотрят незнакомцам в глаза. Но, право, таких историй – одна на миллион. Обычно белoрусы стараются занять свои глаза чем угодно, вплоть до странной рекламы колгот и курсов ИТ в метро, лишь бы не дай бог не посмотреть сидящему напротив человеку в глаза. Есть предположение, что они думают, будто их сразу вызовут на бой, как это водится в тюрьмах. Или что все чужие люди – Медузы Горгоны, и от одного их взгляда можно окаменеть навеки. Парадоксально, но в затылок людям белoрус смотреть готов: в транспорте, в очередях в учреждения – такой контакт с незнакомцами устраивает и успокаивает, потому что снимает ответственность и не дает нас запомнить – начесы-то у всех одинаковые.

4. Угроза как способ деловой коммуникации

Решать вопросы путем мирных переговоров, к сожалению, способны не все. Чаще для пущего эффекта белoрусы прибегают к методам запугивания: не шумите после одиннадцати, а то милицию вызовем, уберите машину с зеленой зоны или шины проколем; не срывай, Дима, дедлайн – начальнику пожалуюсь; не нарушайте договор – иначе мы генеральному скажем, ваша компания попадет в черный список. Но стоит ли напоминать, что угрозам как верному способу решения вопросов нас научил Иосиф Виссарионович и ему подобные?

5. Музыкальный эксгибиционизм

В «голодные» времена обычно только у одного местного хулигана во всем дворе была пара (чаще всего еще дедушкиных) огромных колонок коричневого цвета мощностью, по ощущениям, ватт в двадцать. И чтобы осчастливить новым треком Децла или «Сплина» своих друзей, он (тот самый сорванец) выставлял на подоконник эти убивающие уши соседей «уселки». И весь двор (чаще всего – без энтузиазма) слушал то, чем сегодня мог порадовать диджей. Потом человечество открыло для себя радость вакуумных наушников, и мода на гуляния с магнитофонами перешла в раздел справочников по дурному тону.

Минск. Наши дни. Немига. Трое школьников в спортивках излучают на всю улицу песню Макса Коржа «Где твоя любовь?». И это лишь единичный пример любви современной молодежи к портативным колонкам. Стоящая рядом интеллигентная женщина молча возмущается таким поведением, но подойти боится: угрожать детям ей как-то совестно, да еще не дай бог придется смотреть в глаза... Потому юные фанаты Коржа и дальше безнаказанно оголяют паре десятков человек свой музыкальный вкус.

6. Километровая очередь за проездными в метро за день до повышения оплаты проезда

Обычно повышение стоимости проезда в Беларуси происходит на 50 копеек (или того ниже), но, как только в СМИ прокатывается новость о том, что «завтра жетон и проездной станут дороже», белoрусы массово бегут занимать очереди перед кассами в метро. Естественно, происходит это в вечер самого последнего дня перед подорожанием. И те несчастные, кому нужен всего один жетон, чтобы спокойно доехать до дома, вынуждены провести в томлениях иногда даже не один час. Чем руководствуются люди – не совсем понятно: то ли их кошелек действительно будет так сильно тянуть подорожавший проездной, то ли память о талонах на еду и все остальное еще жива в памяти?

7. Трата воды так, будто Беларусь находится прямо в океане

Неизвестно, насколько нужно поднять тарифы на воду, чтобы белoрусы перестали ее лить просто так. У нас же как: сварил яйца, поставил кастрюльку в раковину, открыл холодную воду и пошел дальше заниматься своими делами. Захотел в душ – и пошел плескаться два часа. Когда среднестатистический житель Европы видит нечто подобное, у него случается приступ совести вперемешку с экономичной паранойей, ведь даже в душе он сначала добросовестно намыливается и только потом включает воду – глобализация, реки высыхают, хватит уже думать, что природные ресурсы бесконечны.

8. Никаких «здравствуйте» в лифте и магазине

«С незнакомцами не говорить – посадят». Так 80 лет назад учили наших предков, но привычка плотно закрепилась в ДНК. Если «доброе утро» в сторону знакомого воспринимается нормально, без панических атак, то банальное вежливое «здравствуйте» в лифте, который везет горсть офисных сотрудников к их компьютерам на двенадцатый этаж, кажется признаком сумасбродства и вызывает подозрения в терроре. Из соседей здороваться можно только с сожителями по лестничной клетке: остальные – чужие люди, мама учила с ними не разговаривать, конфеты не брать, соль не просить. Услышав слова приветствия от незнакомца, все (кроме общительных самозванцев) моментально утыкаются в экран телефона и делают вид, что оглохли. Примерно ту же реакцию вызывают добродушные иностранцы, хотя и многие из них, ассимилировавшись в нашей стране, забывают про эту даже милую привычку.

9. Воспитание детей криком

В стране на каждом шагу взрослые кричат на своих детей в общественных местах. Иногда воспитательные оперетты сопровождаются ударами по детским попам, одетым, на счастье, в зимние пуховики и комбинезоны. Наверное, взрослые белoрусы считают, что на повышенных тонах информация воспринимается легче. Дети растут, впитывают в себя модель поведения матерей и отцов и испытают ее уже на своих партнерах и детях. Получается настоящий порочный круг ора. Подобные отношения отцов и детей редко встречают в странах, куда не дотянулась рука советского союза. Там обычно дети воспитываются по другому принципу: хочешь влезть в сугроб с головой – ради бога, только ты будешь выглядеть, как снежный человек, и через три минуты захочешь домой погреться. У нас бдительный родитель пресекает вольнодумство на корню: стой, не суйся, не трогай, не смей! Так что, если вы летите в самолете и на борту раздается детский крик – можете быть уверены, что в авиапутешествии вместе с вами участвуют выходцы из СНГ. P. S. если не брать во внимание, что подобное поведение в современном мире – моветон, отметим: ученые выяснили, что те дети, на которых перманентно кричат родители, склонны не только к психическим заболеваниям, но и ожирению. Это, кстати, тоже можно было бы вынести в отдельный пункт признака невыветрившегося СССР, но мы уже не будем.