Правительство Латвии одобрило перевод всех школ на государственный язык 1 24.01.2018, 8:22

Переход на латышский язык будет проходить постепенно.

Во вторник, 23 января, Кабинет министров одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года, сообщает delfi.ee.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис пообещал, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые, согласно международным договорам, реализуют программы образования нацменьшинств.

Подготовленный МОН проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1−6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7−9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10−12-е классы) — только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10−11-х классов, через год — всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-го-6-го классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.

Теперь поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании предстоит рассмотреть сейму.