ПАСЕ призвала Украину ратифицировать Римский статут 24.01.2018, 8:38

Это даст дополнительные возможности для возвращения контроля над Донбассом.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Украину ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда как можно скорее. Об этом говорится в пункте 11.2 принятой накануне, 23 января, резолюции, сообщает gordonua.com.

"Это позволит провести эффективное расследование конкретных случаев нарушения международного гуманитарного права во время войны в Украине", – говорится в резолюции.

На основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года, действует Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге. Он рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

22 января ПАСЕ поддержала резолюцию о гуманитарных последствиях войны на востоке Украины, отметив, что встревожена продолжающейся российской агрессией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также оккупацией Крыма.

Резолюция основана на докладе, подготовленном представителем Литвы Эгидиусом Варейкисом. Ассамблея призвала членов ПАСЕ использовать совместные политические усилия, чтобы положить конец "конфликту и страданиям гражданского населения".

В резолюции впервые упоминается принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса, а Россия называется агрессором.