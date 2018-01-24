Еврейское наследие в Беларуси: что и где посмотреть? 24.01.2018, 8:50

4,845

Представить Беларусь без еврейской истории, как и Израиль без белoрусской, очень сложно.

Шутка ли – до начала Второй мировой войны около 1 миллиона жителей Беларуси (а это целых 15% от тогдашнего населения!) составляли евреи. Найти белорусский город или местечко без синагоги в конце XIX века было невозможным. Но пертурбации XX века практически уничтожили на корню удивительную культуру белорусских евреев, пишет 34travel.me.

Историческая справка

Данные о том, когда же появились первые евреи на территории Беларуси, разнятся. В одних источниках указывается, что евреи появились в Великом княжестве Литовском в XIV веке. С другой стороны, самые древние еврейские могилы датируются концом XIII века.

Власти Речи Посполитой отличались своей толерантностью, поэтому спустя несколько столетий на территории современных Беларуси, Украины, Польши и Литвы жила одна из самых больших еврейских диаспор в мире, а Минск стал одним из центров мирового движения сионистов (то есть, движения за возвращение всех евреев в Израиль). Ситуация начала меняться в конце XIX века. Тогда начались первые погромы в черте оседлости. А ужасы революций и Первой мировой войны только ухудшили положение еврейского населения.

В конце 20-х – начале 30-х гг. в СССР существовала очень двойственная политика: была пропаганда космополитизма, равенства. Евреи оказались во власти и на передовых позициях в культуре. Но это все сопровождалось борьбой с их идентичностью как евреев и стиранием границ – все должны были быть советскими гражданами. Власти стремились сделать «идиш» частью советского мира, а иврит и все, что связано с иудаизмом (искусство, школы, религиозные объединения), жестко притеснялось. Например, в БГУ был факультет идиша, но изучать Тору там было запрещено. Читай Маркса – он же тоже еврей.

После Второй мировой войны еврейская культура Беларуси была разрушена. Выжившие евреи под давлением антисемитской политики властей активно ассимилировались. Массовая алия (репатриация) началась уже в 90-е годы после распада Советского союза. Сегодня в Беларуси согласно последней переписи насчитывается около 12 тысяч евреев.

Главные штетлы Беларуси

Штетл – это местечко, где основную массу населения составляли евреи. Штетлы и восточноевропейская еврейская культура невероятно связаны между собой.

Штетлы строились по одной схеме. В центре – рыночная площадь с торговыми рядами. Там же находились синагога (молитвенный дом), хедер (начальная еврейская школа) и иешива (аналог вуза в еврейском мире). Теперь ты можешь без проблем ориентироваться в Воложине или Ружанах, даже если ты там никогда не был(-а) прежде.

Мир

Небольшой поселок в Гродненской области известен не только своим замком. В XX веке это был один из самых больших и важных штетлов не только в Беларуси, но и вообще в Восточной Европе.

Сегодня в Мире сохранилась часть типичной застройки, характерной для штетла. До сих пор можно увидеть здание синагоги, иешивы, хедер и пансион при хедере, аптеку, здание администрации бывшего кагала и банка, рядовую застройку города. Еврейское прошлое Мира сейчас тщательно отреставрировано в классическом новобеларусском стиле с однородно окрашенными стенами и стеклопакетами. Практически все здания не используются сейчас по назначению. Например, на месте иешивы находится почта, в здании банка расположен ясли-сад, а синагога стала «Беларусбанком».

Сохранились в Мире и остатки еврейского кладбища. Оно находится в северо-восточной части местечка на улице Пионерской. После Второй мировой войны многие мацевы (еврейский аналог надгробий) были украдены и использовались для строительства. До наших дней дошли несколько сотен мацев.

Воложин

Важным местом для духовной жизни литваков (одной из этно-религиозных групп евреев) на протяжении веков был Воложин. Там находилась одна из главнейших иешив во всей Восточной Европе. Воложинскую иешиву даже называли «матерью всех иешив». Учиться туда приезжали евреи со всего мира, а среди выпускников можно увидеть имя не одного духовного лидера.

Всего в Воложине проживало около 2 тысяч евреев – или 70 % от всего населения. По переписи 1897 года в Воложине была одна синагога и 4 молитвенные школы.

Стараниями зарубежных благодетелей было восстановлено воложинское кладбище, которое находится прямо в центре города. Там можно увидеть могилы основателя воложинской иешивы Хаима Воложинера, других воложинских раввинов, а также евреев, которые были расстреляны в годы Второй мировой войны.

Сегодня в центре города сохранились остатки типичной еврейской застройки. Утеряно здание синагоги. Знаменитая иешива сохранилась, и сейчас за ней следит еврейская община. Туда можно попасть на экскурсию в составе группы.

Ивье

Ивье гордо носит звание самого, пожалуй, мультикультурного белорусского местечка. Здесь на протяжении веков соседствовали беларусы, поляки, татары и, конечно же, евреи. В конце XIX века евреи составляли абсолютное большинство населения местечка. Из 2173 человек 1744 (или 80 %) были евреями.

Все изменила Вторая мировая война, после которой еврейская жизнь в Ивье не была восстановлена. Согласно последним переписям сегодня в Ивьевском районе живет только 2 еврея. Похожая участь постигла и синагогу в Ивье. От всего комплекса до наших дней сохранилось только три здания, причем в самой синагоге сейчас размещается детская спортивная школа, во второй сохранившейся синагоге – мясная лавка. Ничего не осталось и от еврейского кладбища. В центре городка можно увидеть сохранившиеся жилые дома, которые раньше принадлежали евреям.

Память о страшных событиях живет не только в самом Ивье. Неподалеку от города, в деревне Стоневичи, раз в год 12 мая, собираются евреи со всего мира, чтобы почтить память расстрелянных во время Второй мировой войны.

Места памяти Шоа

Шоа – более корректное название геноцида евреев во время Второй мировой войны. В общемировой практике чаще используется «Холокост», что в переводе с древнегреческого означает «всесожжение» или «жертва всесожжения». Этот термин употребляется не только в контексте геноцида евреев, но и в отношении истребления других меньшинств: людей с инвалидностью, цыган, гомосексуалов. Шоа с иврита переводится как «Катастрофа» и по своему буквальному значению считается более уместным. Еврейское сообщество не согласно со статусом жертвы, так как жертва бывает во имя чего-то. Поэтому используют термин из Танаха – священного писания в иудаизме.

Минское гетто

Минское гетто было одним из самых крупных в Европе и занимало второе место по количеству узников в СССР после Львовского гетто. На нескольких улицах, которые сейчас находятся в самом центре Минска, содержалось около 100 тысяч человек.

Некоторые исследователи полагают, что в Минске было три гетто. Уже сразу после оккупации белoрусской столицы был дан приказ всему еврейскому населению переселиться в специально огороженный район. Все не-еврейское население должно было выехать с той территории. Большое Минское гетто находилось в границах Юбилейной площади, улиц Сухой, Коллекторной.

Сегодня в Минске на месте массового расстрела евреев находится памятник Яма. Он был установлен уже в 1947 году и стал первым памятником в СССР с надписью на идиш. Правда, поэта Хаима Мальтинского, который придумал текст для надписи, и каменотеса через два года сослали в лагерь. В 2000 году в мемориале был установлена бронзовая скульптура, которая изображает группу мучеников, которые спускаются вниз, навстречу смерти.

Малый Тростенец

Самый крупный лагерь смерти на территории СССР, который унес жизни более 200 тысяч человек. Среди его жертв граждане не только Советской Беларуси, но и Чехословакии, Польши, Австрии.

Он находится недалеко от микрорайона Шабаны, на окраине Минска. Память замученных жертв начали увековечивать еще в Советском союзе. Сегодня мемориальный комплекс «Тростенец» объединяет несколько мест массовых расстрелов: сам лагерь смерти Тростенец, урочище Благовщина (место массовых расстрелов) и урочище Шашковка (место массовых сожжений).

Уже в независимой Беларуси был создан полноценный мемориальный комплекс. Там можно пройтись по «Аллее памяти», на гранитных плитах которой написано о жертвах Шоа в Беларуси.

Мемориальная сеть в Бобруйске

Вопреки распространенному мнению, Бобруйск не был главным еврейским городом в Беларуси. Евреи составляли 31 % от общего населения. Сразу же после оккупации Бобруйска немецкими войсками в начале июля 1941 года в городе было создано гетто, которое просуществовало до конца 1941 г., а 30 декабря 1941 г., Бобруйск был объявлен свободным от евреев городом.

Память о тех страшных событиях сохраняется в мемориальной сети. Главным образом, памятники Шоа находятся на еврейском кладбище в Бобруйске. В самом центре Бобруйска открыта аллея, посвященная «Праведникам мира» – людям, которые спасали евреев во время Шоа. А прогуливаясь по улице Бахарова, обязательно обрати внимание на знак памяти узникам Бобруйского гетто.

Главные сохранившиеся синагоги

Синагога в еврейском мире была не просто местом для молитв. Там также собирались для решения различных вопросов и учились. Первые синагоги на территории Беларуси возникли уже в XIV веке. К концу XIX века в каждом штетле была как минимум одна синагога. Для сравнения – сегодня во всей Беларуси действует лишь 11 синагог.

Гродненская хоральная синагога

Гродненская хоральная синагога – рекордсменка сразу в двух номинациях: одна из самых крупных в Европе и самая старая из действующих на территории всего бывшего СССР.

Первая версия синагоги была построена еще в 1575-1580-х гг., и для ее строительства специально был приглашен итальянец Санти Гуччи. Но всего спустя 37 лет в 1617 г. эта синагога была уничтожена при пожаре. Потом синагога еще несколько раз сгорала дотла и снова восстанавливалась.

Самыми страшными для гродненской синагоги оказались 1940-е годы. С приходом в Гродно советской власти синагога оказалась закрыта, а во время оккупации немецкими войсками использовалась как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря и на расстрелы. Богатое убранство синагоги было разграблено. А позже здание использовалось как пищевой комбинат, аптечное управление и даже в качестве мастерских.

После распада Советского союза синагогу вернули еврейской общине. Благодаря ее усилиям, здание удалось восстановить: уже отремонтирована часть фасада и внутреннее убранство. Синагога открыта не только для молитв, но и для обычных посетителей – на ее базе работает Музей истории гродненских евреев. Перед посещением лучше запастись наличными для пожертвований. Синагога восстанавливается своими силами – не пожалей копейку на доброе дело!

Слонимская синагога

Еще одна из самых старых сохранившихся до наших дней белoрусских синагог. Она была построена еще в 1642 году. Ее внешний облик довольно сильно отличается от гродненской синагоги – строили слонимскую синагогу как важную часть оборонительной системы города. Но за мощными стенами скрывалась прекрасная лепнина, орнаменты и настенная живопись. Вся эта красота начала приходить в упадок после пожара в 1881 году. Но синагога все равно продолжала свою работу. В настоящий упадок она пришла уже во время Советского союза: здание у еврейской общины отобрали, и оно использовалось в качестве некоторых хозяйственных нужд.

Сегодня синагога вновь вернулась во владение еврейской общины Беларуси, но, к сожалению, средств на ее реставрацию пока что не удалось найти и здание продолжает медленно разрушаться. Чтобы попасть внутрь, придется в буквальном смысле пролезть сквозь отверстие в стене. Возможно, не слишком безопасно, но точно не стоит упускать возможность полюбоваться красивыми очертаниями постепенно разрушающихся барельефов и полусколотых надписей на иврите.

Ошмянская синагога

Ошмянская синагога выделяется своим внешним видом, в котором представлено интересное сочетание местных архитектурных традиций, еврейского колорита и даже духа Востока.

Здание сохранилось до наших дней, там работает выставочный зал местного краеведческого музея. Чтобы попасть внутрь, обязательно предварительно свяжись с сотрудниками. Они не только откроют саму синагогу, но и даже проведут небольшую экскурсию.

Как и большинство других уникальных достопримечательностей в этом гайде, ошмянская синагога неактивно, но все же ищет частные средства на консервацию. В первую очередь, нужно сохранить уникальные росписи, которые сохранились внутри здания.

Кладбища

Представить белoрусский город или местечко без еврейского кладбища сто лет назад было очень сложно. Но в тяжелые времена 40-ых годов XX века еврейские кладбища осквернялись и закрывались. Позже советские власти могли на месте кладбища открыть, например, детский сад или футбольный стадион. Но все-таки некоторые кладбища сохранились до наших времен, а несколько из них даже восстановлено.

Раковское кладбище

Раков когда-то считался не только столицей контрабандистов, но и был славным еврейским местечком – до начала Второй мировой войны около 60 % его населения составляли евреи.

Раковское еврейское кладбище – одно из самых старых в стране. Самые первые могилы датируются серединой XVII века. Находится оно в самом центре местечка – опознать вход можно по большой звезде Давида на входных воротах.

К счастью, Раковское кладбище смогло избежать участи большинства еврейских кладбищ. Советские власти из-за нехватки средств не сумели его ликвидировать, хотя кладбище порядком обветшало. Но стараниями еврейской диаспоры оно было восстановлено, сегодня там даже можно побродить среди мацев с надписями на иврите.

Друйское кладбище

Маленькое местечко Друя в Витебской области примечательно не только тем, что оно находится на самой границей с Латвией. Там расположено уникальное еврейское кладбище. Во-первых, оно считается одним из старейших в Беларуси – первые захоронения были сделаны предположительно в XVI веке. А во-вторых, только здесь в Беларуси можно увидеть цветные росписи на мацевах.

Часть кладбища уже снесена, часть раскопана. Гуляя по нему, с трудом можно различить надписи на мацевах. Но на те 250, что сохранились, совершенно точно стоит посмотреть.

Кладбище в Ленине

Деревенька с таким поэтичным названием с Ильичом на самом деле не связана. Ленин впервые упоминается уже в 1568 году. И, кстати, под этим именем. Ради чего стоит приехать в Житковичский район? Например, чтобы посмотреть на уникальные деревянные мацевы.

Подобные мацевы сохранились только в двух местах во всем мире: в городе Унеча в России и в белoрусском Ленине. Кладбище является полузаброшенным, но на древних мацевах до сих пор можно рассмотреть буквы, написанные замысловатым алфавитом.

На самом деле, деревянные мацевы – это очень сильный отход от канонов иудаизма. Некоторые исследователи предполагают, что такие захоронения свидетельствуют о крайней бедности усопших.

Места, связанные с людьми

Беларусь подарила еврейскому (и не только) миру множество известных и важных личностей. Президенты Израиля, философы, богословы, духовные лидеры, актеры, художники – список известных фамилий внушительный. Правда, памяти о большинстве этих людей практически не осталось. Но о некоторых важных для еврейской культуры деятелях созданы мемориалы или музеи.

Раввин Хафец Хаим и его могила в Радуни

Раз в год обычная деревушка Радунь в Гродненской области оживает. Туда со всего света съезжаются сотни евреев, дабы почтить память Хафеца Хаима, выдающегося ученого-талмудиста. Он оставил после себя невероятное наследие: его труд о злословии считается очень важным в еврейском мире. А еще некоторые исследователи полагают, что Хафец Хаим предсказал Шоа.

В самой Радуни можно посмотреть на недавно отреставрированную усилиями еврейских выходцев из Беларуси могилу философа. Но для полного проникновения местным колоритом нужно приезжать в день смерти раввина. Он умер 24 элуля по иудейскому летоисчислению. Но еврейский календарь плавающий, поэтому каждый год в христианском календаре эта дата меняется. До масштабов гуляний в украинской Умани далековато, но что-то подобное здесь можно увидеть каждое лето.

Гений Парижской школы, художник Хаим Сутин

Один из представителей славной когорты «наши люди в Париже» Хаим Сутин родился в местечке Смиловичи, что совсем недалеко от Минска. В Беларуси гений жил очень бедной жизнью, а для его семьи даже холст и кисть были роскошью. Возможно поэтому полностью его талант смог раскрыться уже в Париже.

В родном местечке Сутина память знаменитого уроженца чтят. Там работает музей «Пространство Сутина», где можно познакомиться с творчеством и разными периодами жизни гениального художника. Могила художника находится в Париже, но в Смиловичах можно увидеть могилу отца, деда и прадеда Сутина. Они были восстановлены стараниями волонтеров несколько лет назад.

Кроме Сутина в Смиловичах родились и другие художники Парижской школы: Михаил Кикоин и Шрага-Файбиш Царфин. О них тоже можно узнать в Смиловичском музее.

Лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес и его дом в Вишнево

Известнейший израильский политик и лауреат Нобелевской премии мира родился на Воложинщине в деревушке Вишнево. Правда, прожил он там совсем недолго – в возрасте 11 лет он эмигрировал вместе с родителями в Израиль. Однако малую родину не забывал и дважды приезжал в Вишнево, где говорил по-белoрусски. Сам дом, где жил политик, не сохранился, но его восстановили местные власти. Узнать его можно по голубой краске и мемориальной табличке. Зато сохранился колодец, из которого пил патриарх израильской политики.

Пока что специального мемориала или музея в Вишнево не создано. Но местные жители охотно расскажут тебе историю жизни Шимона Переса. Главное – не бояться идти на контакт.

Еврейская Беларусь сейчас

Еврейская община в Беларуси продолжает жить и развиваться. Кроме сохранения и восстановления древностей, она также создает и новые проекты. Синагоги, музеи и даже школы – чем живет современная еврейская Беларусь?

Новая синагога в Витебске

В октябре 2017 года на родине Марка Шагала в Витебске впервые за 100 лет открылась синагога. Она построена по всем канонам иудаизма. Внутри можно увидеть 12 светлых ступеней, которые ведут вверх. Есть миква (бассейн для ритуальных омовений), куда поступает дождевая вода. В восточную стену синагоги вмонтированы камни из Иерусалима, которые символизируют Стену Плача.

Синагога гармонично вписывается в общий вид старых зданий по улице Грибоедова. Если бы все новые здания выглядели так, то нам точно не пришлось бы стыдиться за современный вид беларусских городов.

Музей еврейского сопротивления в Новогрудке и новый мемориал

В 1943 году из Новогрудского гетто удалось сбежать более 300 узникам. Это был самый большой еврейский побег во время Второй мировой войны на территории Европы. За четыре месяца узники вырыли туннель протяженностью 220 метров.

Спустя 63 года было решено увековечить их подвиг и, стараниями потомков спасшихся (а среди них – и предки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера), открыть в Новогрудке Музей сопротивления.

В музее реконструирован туннель, через который сбежали узники, также там можно увидеть фотографии и информацию о партизанском отряде Туве Бельского, благодаря которому беглецам удалось спастись. Из других экспонатов – инструменты, которыми узники рыли землю, нары, сухпаек в 220 грамм, который полагался заключенным.

Неподалеку от музея находится памятник жертвам Холокоста, который изображает 12-летнюю девочку Михлу Сосновскую. Она смогла убежать из гетто, но была расстреляна немцами. Ее история так тронула местного бизнесмена, что он на свои деньги решил построить памятник.

Пинская еврейская школа

В Пинске, который еще сто лет назад называли «Полесским Иерусалимом», работает единственная в Беларуси еврейская школа. Начинала она свою работу как классы нацменьшинств при пинской СШ №6.

С 2004 года школа вышла в свободное плавание. Чтобы туда поступить, необязательно иметь еврейское происхождение или быть мальчиком. В школе могут учиться дети обоих полов. Разница в условиях: на бесплатное обучение могут рассчитывать только этнические евреи. За деньги в школе могут учиться люди любого происхождения.