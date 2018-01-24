Британия создает новое подразделение для борьбы с фейковыми новостями 3 24.01.2018, 8:54

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Решение приняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Великобритания создаст новое подразделение для противодействия фейковым новостям и предотвращения дезинформационных кампаний других государств.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Заявление было сделано после заседания Совета национальной безопасности Великобритании, который одобрил первые выводы широкомасштабного исследования относительно способности страны реагировать на все виды угроз.

"Мы живем в эпоху фейковых новостей и конкурирующих нарративов. Правительство будет реагировать с более широким использованием коммуникаций национальной безопасности для решения этих взаимосвязанных сложных проблем", - сказал пресс-секретарь Мэй.

Он добавил, что подразделение будет создано на основе существующих специальных коммуникационных сетей национальной безопасности.

"Будет поставлена задача бороться с дезинформацией, которую проводят государства или кто-то другой. Оно будет более систематически сдерживать наших противников и поможет нам достичь приоритетов национальной безопасности", - добавил он.

Пресс-секретарь не предоставил дополнительной информации о том, как будет работать это подразделение, или где оно будет расположен и кому будет подчиняться.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона предложил пересмотреть законодательство страны о средствах массовой информации для борьбы с фейковых новостями в интернете.

Рабочая группа по борьбе с фейковых новостями, созданная в рамках Европейской комиссии, уже начала работу, и обещает предоставить свои предложения в апреле.