«Газпром центр» в Минске могут достроить итальянцы 9 24.01.2018, 8:59

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Фото: tut.by

Чем известна компания Codest, которая намерена возобновить работу уже в марте.

Новым генподрядчиком строительства «Газпром центра» может стать итальянская компания Codest, а работы на объекте могут возобновиться в марте. Об этом tut.by рассказал информированный источник.

На стройке «Газпром центра» возле Национальной библиотеки активные работы не идут больше года. А прошедшей осенью сообщили, что заказчик выбирает нового генподрядчика.

В итоге предпочтение отдали итальянской компании Codest, рассказал информированный источник. Но когда возобновится стройка?

— Я надеюсь, что в марте, — ответил собеседник издания.

В компании «Газпром трансгаз Беларусь» отказались от комментариев.

Отметим, что в 2016 году российская «дочка» итальянской строительной компании Codest выиграла тендер на работы по созданию в Щелково сборочного производства космических аппаратов для ОАО «Газпром космические системы».

Компания Codest входит в состав итальянского консорциума Gruppo De Eccher, одного из ведущих в области строительства и инфраструктуры. Он существует более ста лет и работает в 30 странах мира.

Дочерняя же российская структура Codest действует на рынке СНГ почти 30 лет. За это время она реализовала более 80 проектов на постсоветском пространстве, говорится на ее сайте. Компания строит административные, промышленные, жилые, инфраструктурные объекты, а также занимается реставрацией. Например, она реализовала аэропорт Домодедово, Дворец наций в Душанбе, отели Radisson в Киеве и другие сооружения. Компания также занимается реконструкцией стадиона «Динамо» в российской столице.

Дворец наций в Душанбе. Фото: fisher-y.livejournal.com

Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га на месте бывшего автовокзала «Московский». Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. По изначальным планам самое высокое здание должно было состоять из 35 этажей и подняться на 185 метров. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год.

Однако летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а в декабре «Газпром трансгаз Беларусь» начал процедуру консервации объекта незавершенного строительства. Основной причиной приостановки строительства стало сокращение финансирования проекта со стороны «Газпрома» из-за газового спора между Беларусью и Россией. Еще одной причиной называли технические проблемы, связанные с высотной частью здания. Прошлым летом стройку расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса.