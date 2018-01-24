Фотофакт: В Париже Сена вышла из берегов
- 24.01.2018, 9:12
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В столице Франции частично остановлено движение общественного транспорта.
В Париже затоплены некоторые улицы, тоннели, частично остановлено движение общественного транспорта, а в Страсбурге местная власть приняла решение о контролируемом затоплении территорий, сообщает ukrinform.ru.
В 23 департаментах Франции из-за роста уровня воды в водоемах объявили оранжевый (предпоследний из четырех) уровень опасности, сообщили французские метеорологи.
«До пятницы уровень воды в Сене может достичь своего пика и достичь 6,1 метра. Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года», - информировала местная власть в Париже.
Из-за затопления в Париже перекрыт ряд дорог и автотоннелей, остановлено движение на одной из веток электрички, закрыты для посещения некоторые достопримечательности, в частности лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни.
В мэрии предупредили жителей о возможном затоплении подвалов из-за подъема грунтовых вод.
На востоке страны в результате ливней и таяния снега из берегов вышел Рейн. Чтобы избежать разрушительных последствий стихии, на юг от Страсбурга был затоплен польдер, площадь которого составляет 600 гектаров.
Жителей предупредили, что ситуация в данном районе может ухудшаться и призвали быть осторожными.