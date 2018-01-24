Январские сказки страны чудес 20 Владимир Халип

24.01.2018, 9:25

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Фото: kazki.by

Недавно в Дроздах видение было.

Будто бы двинулись внезапно несметные толпы. И все в одном направлении – в сторону местного моря. Мимо строго охраняемого объекта, даже случайное сближение с которым мгновенно вызывает тревогу. И шли все эти люди чинно, степенно, не вступая ни с кем в разговоры. Странное шествие без транспарантов и флагов. Но целеустремленное очень.

Спецслужбы, понятное дело, в ступоре полном. Разгонять или сразу объявить всеобщую мобилизацию? Но тут подоспел уже главный специалист по разгонам. Сквозь дырку в заборе обозрел толпу и окрестности. И вынес вердикт: прямой угрозы нет. Это простые паломники с Востока. Из стран неведомых. Лица у всех просветленные и даже благообразные. Со следами духовности. Пусть идут.

Легко сказать: пусть идут! А если потом окажется, что это несанкционированная демонстрация? И у всех этих духовных и благообразных – ледорубы и коктейли Молотова под хламидами? Начнут выяснять, кто прозевал. Полетят погоны. И прочие возникнут последствия. А потому отловили на всякий случай крайнего. Допросили.

Тот взмолился: батюшки, да какие коктейли?.. По всей земле идет молва о государстве вашем, воистину социальном! Страна для жизни – это же видеть надо всем. Тут у вас что ни день – простому человеку от власти подарки. Едва успели ЦАЛ ДИР БИЕ достроить, о котором так мечтал народ, а тут уже и новый презент – больничка за сто миллионно зеленых. Вроде бы для начальства высокого, но в то же время каждому доступная! Вот мы и намылились после проруби на это немыслимое чудо хоть одним глазком взглянуть. Позавидовать искренне. Светло, по-хорошему.

Отпустили паломника с миром. За что же задерживать проходящего, ежели речи его с идеологическим вектором руководства совпадают? И если вдуматься, странник прав. Живем хорошо, соседям на зависть. Стабильно и вдохновенно. А если там кто-то еще сомневается в успехах нашей страны и достижениях ее уникальной власти, пусть проведет вечерок перед телеэкраном местным. От счастья обалдеет.

Отдельные промахи где-то случаются. Довольны не все. Вот пенсионерка из Бреста в «Белорусскую газету» пишет письмо, с вышепомянутым вектором катастрофически не совпадающее. «Такого циничного, безобразного отношения к людям старшего поколения нет ни в одной сколько-нибудь цивилизованной стране. Мизерные пенсии практически уравняли, и они никак не отражают ни былой уровень зарплаты, ни трудовой стаж. Их не начисляют, а назначают за что угодно, только не за реальный труд, вклад. В каких еще странах такое возможно, чтобы людей, отработавших практически двойной пенсионный стаж, при вполне приличной зарплате остались униженными, нищими и абсолютно не защищенными?»

И что удивительно, правитель на все вопросы ответил. Еще задолго до того, как появилось письмо. Этот бесподобный ответ прозвучал в его новогоднем послании к самой счастливой стране. «А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны, особенно сейчас».

Каков пассаж? Сразил наповал! Почти образцовый разговор с автоответчиком. Ждите, вас не забудут. Мир прекрасен, скоро весна. И жизнь хороша, и жить хорошо. Где вы, паломники из стран Востока? Спешите в наш веселый балаганчик. Вам расскажут бесподобную сказку о том, как наша прекрасная страна с легкостью необыкновенной одолела кризис, подброшенный злыми врагами. Путь к процветанию открыт. Каждый востребован. Все счастливы. Народ и партия едины. Вперед и выше!

Минувшей весной, когда вспыхнули массовые протесты против неуклюжих действий этой самодовольной и наглой власти, независимые журналисты на улицах и площадях сняли множество интервью. Разные города, разные люди. А истории схожие. Во многом напоминающие ту, которая изложена в письме пенсионерки из Бреста. Протестующие смеялись над бородатой историей «папиццот» и рассказывали о том, как им приходится выживают на реальные триста, двести и даже сто. И не было различия в том, пенсионеры это или молодые специалисты, получившие вместе с дипломом принудительное назначение туда, где заботливая власть приготовила для них все, кроме достойного заработка. И будущего, разумеется.

Писать письма, задавать вопросы чиновникам бесполезно. У них на все один ответ: нет денег. Позвольте, как это нет?.. Известный экономист четко и ясно сформулировал до крайности актуальный вопрос: куда пропали 70 миллиардов долларов? За последние двенадцать лет Беларусь набрала кредитов на 40 миллиардов. Да еще на 30 миллиардов снизился ВВП. И после таких успехов они намерены процветать, оставаясь у власти?..

Деньги не исчезают бесследно. Особенно большие. Они просто уходят со счета на счет. И вечный ответ привластных иллюзионистов о том, что денег будто бы нет, означает лишь то, что они удивительным способом переметнулись к тому, кто в нашем бойком балаганчике подготовил очередной эффектный фокус.

Мы не первые и не последние из тех, кто попадал в такую ловушку, придуманную своей будто бы избранной властью. Опыт тех, кто сумел вырваться из нее, понятен и прост. Опостылел нескончаемый кризис - меняем менеджмент.

А если это слишком трудно и до крайности неприемлемо, есть иной выход. Простой и надежный. Посещаем снова наш веселый балаганчик и смотрим старые фокусы наших самозванцев. Бесследное исчезновение денег всегда впечатляет. А если же и это надоест, с толпой паломников пойдем смотреть чиновничью больничку за сто лимонов баксов. Она же - для народа!

Только вот всяким любопытным и равенства взыскующим табличку бы сакральную не прозевать. Она - у регистратуры, где толпятся вечно бабушки и дедушки и прочие всем недовольные пенсионеры. Церковно-славянской нежной вязью там начертано: «Администрация просит очередь за вождем не занимать».

В больничке и стране с этим очень строго!

Владимир Халип, специально для Charter97.org