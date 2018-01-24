Аккумуляторный завод уже «прославился» в Белоозерске 5 24.01.2018, 9:28

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Отходы с завода никто не хочет забирать на утилизации и их могут просто закапывать.

Проблема Белоозерского аккумуляторного завода, аналогичного тому, что строится под Брестом – не только во вредных выбросах в окружающую среду. Еще большая проблема в том, что некуда вывозить ядовитые отходы. Так считает общественный активист Александр Кабанов, который вместе с блогером Сергеем Петрухиным занялся исследованием этого вопроса не только в Белоозерске, но и в Гомеле, и в Бресте, сообщает «Радыё Рацыя».

«Не раз они уже платили штрафы, достаточно большие. В налоговую они заплатили в прошлом году большой налог на экологию, потому что на их складах, которые предназначены для хранения отходов на территории завода, уже собралось достаточно много. Эти отходы отказываются забирать у них все – полигоны, различные предприятия. И на сегодняшний момент решается вопрос о выделении им отдельного полигона, где они эти отходы могли бы просто закапывать. Но экологи против», - рассказал активист.

По словам Александра Кабанова, около 7 тысяч тонн отходов 2-го класса опасности вывезено на территорию возле села Зеленый бор Ивацевичского района, недалеко от Белоозерска. Этим сейчас занимается Следственный комитет.