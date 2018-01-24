Могилевские демократы хотят сделать 100-летие БНР общенациональным праздником 4 24.01.2018, 9:44

1,486

Политики призвали присоединиться к празднованию всех патриотов Беларуси.

В Могилеве создан общественный оргкомитет по празднованию столетия БНР в городе. Как отметил в комментарии «Могилев-онлайн» его участник Виталий Макаренко, оргкомитет ставит целью сделать День воли настоящим общенациональным праздником.

Виталий Макаренко призвал присоединиться к подготовке праздника всех, кому есть что предложить.

По словам Макаренко, он также приглашал могилевские власти, однако те отказались.

— Я направил обращения руководству горисполкома и облисполкома, но их перенаправили в отдел идеологии горисполкома. Уже оттуда мне пришел ответ, что День воли не является государственным праздником, потому в его подготовке чиновники никакого участия принимать не хотят, — посетовал политик.

25 января должно пройти собрание оргкомитета, на котором, как надеется Макаренко, появятся первые конкретные предложения по празднованию сотого юбилея БНР.

Напомним, что 22 января на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия БНР в Минске было принято решение обратиться в государственные учреждения с предложением участвовать в торжественных мероприятиях.