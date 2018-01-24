Эксперты о ценах на жилье в Минске: «Такого еще не было!» 50 24.01.2018, 9:57

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Предложение и дальше продолжит уменьшаться, а цены вырастут на 10-15%.

С конца 2017 года рынок недвижимости трясет, как в лихорадке. Едва мы отдышались после ажиотажа на дешевые квартиры в Новинках, выстроились очереди за жильем на Калинина по $1200 за «квадрат», пишет realt.by.

Цены растут, а предложение редеет: на сегодня в Минске на продажу выставлено порядка 5 тыс. объектов. «Такого, — отмечают специалисты, — еще не было».

Павел Астапеня, директор агентства недвижимости «Эксперт»:

— В конце 2017 года я уже давал комментарий о том, что будет происходить с ценами, если кредитный маховик по-прежнему будет работать. Что мы видим сегодня? Ситуация на рынке не идет в разрез с моими словами. Даже стабильно сытые годы — нулевые — не изобиловали количеством кредитованных сделок в новогодний период (вторая половина декабря – начало января). Сейчас же, даже несмотря на кризис, кредиты очень хорошо выдаются: и в январе 2018-го, и во всех числах декабря 2017 года наши клиенты брали кредиты.

Это говорит о том, что рынок будет развиваться, количество предложения продолжит уменьшаться, а цены расти. Это будет ползущий рост, ничего суперглобального, но по Минску, я думаю, на 10%-15% к концу года уровень цен подрастет.

Несмотря на то, что в Минске сейчас есть определенные проблемы с зарплатами в сравнении с сытыми годами, доходы в столице все равно выше, чем в регионах, а потому люди сюда стремятся, переезжают. Это также усиливает спрос. Что касается регионов, то я не думаю, что там будет сумасшедший рост, но на процентов пять цены к концу 2018 года вполне могут вырасти.

Евгений Хлопецкий, соучредитель агентства недвижимости «Авангард Недвижимость»:

— Посленовогодний период обычно характеризуется снижением активности на рынке жилья. Но не всегда. В этом году мы отмечаем хороший спрос — в январе 2018 года покупательский интерес существенно опережает активность продавцов. Дефицит предложения частично сложился из-за праздников: некоторые продавцы все еще не вышли из «новогодних каникул» и не обновили свои объявления о продаже объектов.

С другой стороны, желание повременить с продажей может быть вызвано и ростом цен. Люди, у которых вопрос продажи не стоит остро, решили придержать свою недвижимость, дабы потом продать ее по более высокой рыночной цене.

То, что мы видим сейчас по нашему агентству, это действительно хороший спрос. Количество сделок растет, рынок очень активный. Покупательский интерес подогревают и доступные кредиты на жилье, и тенденция на рост цен. Думаю, что к весне количество объектов на рынке увеличится.

Наталья Раденя, руководитель «Твоя столица. Новостройцентр»:

— На самом деле, январь пока еще ничем не отметился. Спрос на новостройки по-прежнему достаточно высокий, примерно на том же уровне, что и в декабре.

Приобретают новостройки с удовольствием, все больше с привлечением кредитов. Банки работают над своими специальными программами, и есть действительно интересные предложения.

Так, к примеру, буквально вчера «БПС-Сбербанк» снова снизил ставки. Чем доступней кредиты и интересней программы, тем и спрос на новостройки выше. Кредитные программы очень сильно способствуют приобретению новостроек. Наибольшим спросом сегодня пользуются одно- и двухкомнатные объекты.