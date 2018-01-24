Под Минском совершил аварийную посадку мотодельтаплан 8 24.01.2018, 10:15

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На борту находились два человека.

Днем 23 января спасателям сообщили о падении летательного аппарата в поле вблизи деревни Озерцо Минского района. В мотодельтаплане находились пилот и пассажир, рассказали в МЧС.

Спасатели выяснили, что мотодельтаплан совершил аварийную посадку в 400 м от дороги в поле около деревни Озерцо. В летательном аппарате были пилот и пассажир. В результате происшествия пострадавших нет, помощь МЧС не понадобилась.

Мотодельтаплан получил механические повреждения. Обстоятельства и причина падения устанавливаются.