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Под Минском совершил аварийную посадку мотодельтаплан

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  • 24.01.2018, 10:15
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На борту находились два человека.

Днем 23 января спасателям сообщили о падении летательного аппарата в поле вблизи деревни Озерцо Минского района. В мотодельтаплане находились пилот и пассажир, рассказали в МЧС.

Спасатели выяснили, что мотодельтаплан совершил аварийную посадку в 400 м от дороги в поле около деревни Озерцо. В летательном аппарате были пилот и пассажир. В результате происшествия пострадавших нет, помощь МЧС не понадобилась.

Мотодельтаплан получил механические повреждения. Обстоятельства и причина падения устанавливаются.


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