Президент Уганды: Люблю Трампа за его прямолинейность
- 24.01.2018, 10:22
Африканский политик похвалил президента США за умение говорить без обиняков.
Президент Уганды Йовери Мусевени выступил с речью, во время которой похвалил президента США Дональда Трампа за прямолинейность.
Ранее в январе Трампа обвиняли в том, что он якобы назвал африканские страны «глухими дырами» в ходе встречи с конгрессменами по вопросу об иммиграции в Америку, сообщает bbc.com.
Сам Трамп отрицает, что произносил подобные слова.
«У Америки один из лучших президентов в истории», - заявил Йовери Мусевени на открытии Восточноафриканской законодательной ассамблеи.
Церемония состоялась в столице Уганды Кампале.
«Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами без обиняков и начистоту. Африканцы должны разобраться со своими проблемами, сейчас африканцы слишком слабы», - сказал президент Уганды.