Президент Уганды: Люблю Трампа за его прямолинейность 24.01.2018, 10:22

Йовери Мусевени

Фото: polit.ru

Африканский политик похвалил президента США за умение говорить без обиняков.

Президент Уганды Йовери Мусевени выступил с речью, во время которой похвалил президента США Дональда Трампа за прямолинейность.

Ранее в январе Трампа обвиняли в том, что он якобы назвал африканские страны «глухими дырами» в ходе встречи с конгрессменами по вопросу об иммиграции в Америку, сообщает bbc.com.

Сам Трамп отрицает, что произносил подобные слова.

«У Америки один из лучших президентов в истории», - заявил Йовери Мусевени на открытии Восточноафриканской законодательной ассамблеи.

Церемония состоялась в столице Уганды Кампале.

«Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами без обиняков и начистоту. Африканцы должны разобраться со своими проблемами, сейчас африканцы слишком слабы», - сказал президент Уганды.